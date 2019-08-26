مباحثات خليجية – أمريكية حول حماية الملاحة البحرية

ناقش الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الإثنين، مع مسؤول عسكري أمريكي بارز التعاون الدفاعي لحماية الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الزياني بقائد القوات البحرية الأمريكية، قائد الأسطول الخامس، الأدميرال جيمس مالوي، بالعاصمة السعودية الرياض.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال اللقاء ”بحث علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية“.

كما تناول الجانبان ”سبل تعزيز التعاون الخليجي الأمريكي لحماية الملاحة، وضمان حرية التجارة الدولية في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر“.

ًوتطرق اللقاء إلى المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة لحشد الجهود الإقليمية والدولية، لضمان أمن وسلامة إمدادات الطاقة من المنطقة حماية للاقتصاد العالمي.

والبحرين هي مقر للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة ”الجفير“ شرق العاصمة المنامة.

ويعتبر تأمين منطقة الخليج، التي يمر عبر مياهها قرابة نصف الإمدادات النفطية للعالم، إحدى مهام الأسطول الأمريكي الخامس.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية ”عدم اعتداء“ مع دول الخليج.