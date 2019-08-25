الانتقادات تنهال على الدوحة إثر وصول فريق كرة قدم للرياض بالتزامن بعد حرمان الحجاج القطريين

أشعل وصول فريق السد القطري لكرة القدم، مساء السبت، إلى العاصمة الرياض، لملاقاة النصر السعودي في ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، انتقادات لاذعة للدوحة بسبب تسامحها مع فرقها الرياضية في السفر إلى السعودية وحرمان حجاجها من أداء فريضة الحج.

ووصل فريق السد على متن طائرة خاصة أقلته اولاً نحو الكويت قبل أن تقلع نحو الرياض، حيث تقاطع السعودية البلد الخليجي الصغير منذ منتصف العام 2017، وأغلقت حدودها البرية ومنافذها البحرية ومعابرها الجوية معه.

وأثارت صور لاعبي الفريق وإدارييه ومدربيه، في الطائرة وخلال مراحل السفر، انتقادات حادة لحكام الدوحة الذين لم يمنعوا الفرق الرياضية القطرية من السفر للسعودية على غرار منع الحجاج من أداء فريضتهم.

وشن مدونون عرب في مواقع التواصل الاجتماعي، سيما من السعودية، هجوماً على قادة الدوحة، بعد أن انتشرت صور اللاعبين، فيما تجنب الحجاج القطريين الذين وصلوا للسعودية في موسم الحج المنصرم، نشر صورهم خشية تعرضهم للانتقام في بلادهم.

وعلق المدون السعودي، مثيب المطرفي، على صور لاعبي الفريق في طريقهم إلى السعودية، قائلاً ”طائرة خاصة ومن الكويت؟ اذاً #استطاعوا_سبيلًا“، في إشارة منع قطر لحجاجها من التوجه للسعودية وفق اشتراطات الرياض التي تلتزم بها الفرق الرياضية القطرية.

طائرة خاصة ومن الكويت ؟ اذاً #استطاعوا_سبيلًا — مثيب المطرفي | Muthieb (@muthieb1) August 24, 2019

وأشار مدون سعودي يدعى خالد الهزاني، إلى المزاعم القطرية بأن الحجاج القطريين لا يمكنهم السفر السعودية بسبب القيود المفروضة على تنقلهم، وكتب في رد على مدون قطري ”وين العقبات اللي سردتها في تغريدتك .. تسمحون لهم يجون للسعودية عشان مباراة وتمنعونهم يحجون !!!“.

وين العقبات اللي سردتها في تغريدتك .. تسمحون لهم يجون للسعودية عشان مباراة وتمنعونهم يحجون !!! pic.twitter.com/UW89NKMS9Q — خالد الهزاني (@alhazzani51) August 24, 2019

واختارت مدونة تدعى ”فاطمة“ التذكير بالوسم ”#لم_نستطع_اليه_سبيلا“ الذي تم تدشينه بالتزامن مع بدء أداء الحجاج لمناسكهم في وقت سابق من الشهر الجاري، في إشارة ساخرة لكون المزاعم القطرية غير صحيحة.

وكتب الكابتن طيار، السعودي علي الجاسر، معلقاً على وصول فريق السد ”حكومة شرق سلوى وعزمي بشارة تمنع الحجاج والمعتمرين من زيارة بيت الله وتسمح للاعبين بالذهاب الى الرياض من اجل ركل الكرة . اللهم سارع في ازالة هذه الغمة عن اهلنا في قطر التي تمنعهم من اداء فريضة الله #لبيك_يافيفا_لبيك #استطاعوا_سبيلًا“.

حكومة شرق سلوى وعزمي بشارة تمنع الحجاج والمعتمرين من زيارة بيت الله وتسمح للاعبين بالذهاب الى الرياض من اجل ركل الكرة . اللهم سارع في ازالة هذه الغمة عن اهلنا في قطر التي تمنعهم من اداء فريضة الله #لبيك_يافيفا_لبيك#استطاعوا_سبيلًا — علي الجاسر (@AljasserAli) August 24, 2019

وسمحت السعودية للحجاج والمعتمرين القطريين بالقدوم إلى أراضيها، مشترطةً أن يسافروا عبر أي خطوط جوية باستثناء شركة الخطوط القطرية.

وخصصت المملكة عدة روابط إلكترونية كي يسجل فيها الحجاج والمعتمرون القادمون من قطر؛ من أجل حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها، لكن الدوحة حجبت كل تلك الروابط.

وتقول السعودية إنها وجهت الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في قطر هذا العام، كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية، للقدوم إلى المملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، و“عُقد الاجتماع معهم في فبراير/شباط الماضي، وبُحثت كافة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر لأداء مناسك الحج، لكن الوفد القطري غادر دون أن يوقع على اتفاقية الحج، وبالتالي لم تمنح السلطات القطرية الفرصة لشركات الحج القطرية للقدوم للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في المملكة“.

وتقول قطر إن السعودية تحرم مواطنيها من أداء مناسك الحج والعمرة، إذ تشترط الدوحة أن يسافر مواطنوها عبر شركة الخطوط الجوية القطرية، وهو مالم تلتزم به مع فرقها الرياضية.