ما حقيقة رفض مستشفى كويتي استقبال جندي أصيب في الحد الجنوبي بالسعودية؟

نفى مستشفى الرازي، في الكويت، صحة الأنباء المتداولة عن رفضه استقبال أحد الجنود الكويتيين المصابين على الحد الجنوبي في السعودية، مفندًا حقيقة هذه الأنباء كما تداولها نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المستشفى في بيان تداولته وسائل الإعلام الكويتية، إن الجندي البالغ من العمر 29 عامًا يعاني من كسر بالكوع الأيسر؛ نتيجة إصابته أثناء لعب الكرة في السعودية، بتاريخ الـ 17 من آب/ أغسطس الجاري، وقد حضر إلى مستشفى الرازي بعد يومين من إصابته، وإنه من المتعارف عليه أن الدخول من قسم الحوادث للحالات الطارئة التي حدثت خلال 24 ساعة فقط.

وأضاف البيان، أن الحالات الأخرى غير الطارئة تتم معالجتها عن طريق العيادة الخارجية حسب سكن المريض، بما في ذلك حالات الكسور التي لا تعرض حياة المريض للخطر، وقد تم تحويل الجندي إلى مستشفى الجهراء حسب السكن التابع له، وهو مجهز بكامل التجهيزات لمثل هذه الحالات.

وجاء بيان المستشفى، بعد تداول أنباء من قبل عدد من النشطاء والحقوقيين حول رفض المستشفى استقبال الجندي بعد وصوله من المطار، وعدم إجراء عمل جراحي له بعد إصابته أثناء التمارين العسكرية في الحد الجنوبي بسبب عنوان سكنه، مطالبين وزيري الدفاع والصحة بفتح تحقيق في هذا الموضوع.

مستشفى الرازي يرد بشأن «الجندي المصاب»: • الجندي يعاني من كسر بالكوع الأيسر نتيجة إصابة اثناء لعب الكرة في السعودية بتاريخ 17 اغسطس • الدخول من قسم الحوادث للحالات الطارئة التي حدثت خلال 24 ساعة pic.twitter.com/q313A6RB3r — أمن ومحاكم (@mediacourt) August 20, 2019

ولم ينته السجال رغم البيان التوضيحي لمستشفى الرازي حول حقيقة القضية، فقد شكك المحامي مشاري الفليحان في صحة البيان، قائلًا: ”السيد معالي وزير الصحة المحترم، ردًا على بيانكم الصادر من وزارة الصحة مستشفى الرازي بخصوص العسكري الكويتي المصاب في السعودية أثناء التدريب وفي ميدان الشرف والعزة والكرامة.. ما نقل لكم غير صحيح وأنا شخصيًا شاهد على الموضوع ومعي أكثر من شخص“.

السيد معالي وزير الصحة المحترم

ردا على بيانكم الصادر من وزارة الصحة مستشفى الرازي

بخصوص العسكرى الكويتي المصاب في السعوديه اثناء التدريب وفي الميدان الشرف والعزه والكرامة.. ما نقل لكم غير صحيح وانا شخصياً شاهد على الموضوع ومعي اكثر من شخص.#اصابه_جندي_كويتي_في_الحد_الجنوبي — ⚖المحامي مشاري الفليحان (@meshari_h10) August 20, 2019

وأضاف الفليحان عبر حسابه على ”تويتر“: ”هل هذا البيان الصادر منكم حقيقي أم مزيف؟؟ وأين التوقيع عليه أو من أصدره !!! وإذا كانت الإجابة نعم، فإن: في بيانكم ذكرتم ”بأن حالات الكسور التي لا تعرض حياة المريض للخطر“، السؤال له يتم عمل أشعة للمريض لمعرفة طبيعة الكسر أو وجود كسور أخرى في مناطق أخرى، حيث إن المريض فقد الوعي“.

هل هذا البيان صادر منكم حقيقي او مزيف ؟؟ وأين التوقيع عليه او من اصدره !!! وإذا كانت الإجابة نعم، فان :

في بيانكم ذكرتم " بان حالات الكسور التي لا تعرض حياة المريض للخطر"

السؤال له يتم عمل أشعه للمريض لمعرفة طبيعة الكسر او وجود كسور أخرى في مناطق أخرى حيث ان المريض فقد الوعي. — ⚖المحامي مشاري الفليحان (@meshari_h10) August 20, 2019

وطالب المحامي بفتح تحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث مع الجندي الكويتي، منتقدًا ما تعرض له أثناء إرساله إلى مستشفى الجهراء، مبينًا أنه لم يتم إرساله بسيارة إسعاف أو تبليغ المستشفى المتوجه إليها.