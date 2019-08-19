الجيش الكويتي يستدعي دفعة جديدة للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية

أعلنت وزارة الدفاع في الكويت، اليوم الإثنين، عن دعوة المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية للالتحاق بالدفعة الـ48، ومراجعة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية خلال 30 يومًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

والدفعة الـ48 تتضمن من هم من مواليد 10 من شهر أيار/ مايو 1999 ولغاية مواليد 31 من شهر آذار/ مارس 2000، وفقًا لما قالت رئاسة الأركان في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

1️⃣ تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش ـ هيئة الخدمة الوطنية العسكرية عن دعوة المكلفين للإلتحاق بالدفعة /48 بدءً من مواليد 10 مايو 1999 ولغاية مواليد 31 مارس 2000، وذلك بمراجعة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 . pic.twitter.com/Ciag6ZOvWe — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) August 19, 2019

وأوضحت أن ”هذا الاستدعاء يشمل المتخلفين عن الدفعة الأولى (46) والدفعة الثانية (47) لاستكمال بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية واطلاعهم على التعليمات والتوجيهات لأداء الخدمة العاملة، على أن يكون إلتحاق المكلفين المطلوبين للخدمة العاملة بالدورة يوم السبت الموافق 7 ديسمبر (كانون الأول) 2019“.

2️⃣ علماً بأن هذا الإستدعاء يشمل المتخلفين عن الدفعة الأولى /46 والدفعة الثانية /47 لإستكمال بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية واطلاعهم على التعليمات والتوجيهات لأداء الخدمة العاملة ، على أن يكون إلتحاق المكلفين المطلوبين للخدمة العاملة بالدورة يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 . — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) August 19, 2019

وطالبت رئاسة الأركان المكلفين بالخدمة العاملة الالتزام والتقيد بهذه الدعوة، مشددةً على أن من يتخلف عن أداء هذا الواجب الوطني سوف يعرض نفسه للعقوبات المقررة بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.

3️⃣ كما تهيب رئاسة الأركان العامة للجيش (هيئة الخدمة الوطنية العسكرية) المكلفين بالخدمة العاملة الإلتزام والتقيد بهذه الدعوة ، علماً بأن من يتخلف عن أداء هذا الواجب الوطني سوف يعرض نفسه للعقوبات المقررة بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية. — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) August 19, 2019

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقرَّ في شهر نيسان/إبريل من العام 2015، قانون الخدمة الوطنية ”التجنيد الإلزامي“، على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره متضمنًا خدمة عامة، وخدمة احتياطية.

ويذكر أن قانون التجنيد الإلزامي يتضمن تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية، سواء الجامعية وما دونها، ويشمل الذكور الذين أتموا الـ18 عامًا ولم يتجاوزوا الـ35 عامًا عند العمل بالقانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.