وزير يمني يشكك في جهود التحالف العربي لإنهاء أزمة أحداث عدن

قلل الوزير اليمني صالح الجبواني من مقر إقامته في الرياض، من شأن الجهود التي يقوم بها التحالف العربي بقيادة السعودية لتسوية الخلافات بين الأطراف اليمنية عقب أحداث عدن الأخيرة.

وكتب وزير النقل صالح الجبواني في تغريدة بتويتر : ”عودة مبانٍ ودعوة جنود من الحراسة الرئاسية المدمرة بسلاحهم الشخصي لحراستها، ليس عودة للدولة كما يبشر البعض، عودة الدولة بشكل حقيقي لن تتم إلا بتسليح قوات الشرعية بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وتفكيك مليشيات الإمارات ودمجها بالجيش والأمن ودفعها للجبهات مع الحوثي“.

عودة مباني ودعوة جنود من الحراسة الرئاسية المدمرة بسلاحهم الشخصي لحراستها ليس عودة للدولة كما يبشر البعض. عودة الدولة بشكل حقيقي لن تتم إلا بتسليح قوات الشرعية بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وتفكيك مليشيات الإمارات ودمجها بالجيش والأمن ودفعها للجبهات مع الحوثي. — Saleh Algabwani (@SAlgabwani) August 17, 2019

وكان الجبواني قبل تعيينه وزيرًا للنقل عام 2017، معروفًا بخطابه المعادي للتحالف على شاشة قناة الجزيرة القطرية.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم السبت، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحزام الأمني، بدأت الانسحاب من مواقع الحكومة في عدن، والعودة إلى مواقعها، قبل المواجهات الأخيرة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، إنه ”يثمن استجابة قوات الانتقالي في عدن لدعوة وقف إطلاق النار (..) إذ بدأت اليوم بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقار الحكومة اليمنية بإشراف من التحالف“.

ورحبت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني بانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، من مواقع تابعة للشرعية، سيطرت عليها إثر مواجهات الأسبوع الماضي، مثمنة الدور الذي لعبته السعودية والإمارات في هذا الصدد.