تركيا تفتتح قاعدة عسكرية جديدة في قطر الخريف المقبل

أفاد تقرير تركي بأن أنقرة تعتزم افتتاح قاعدة عسكرية جديدة، تقع بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية، في قطر، الخريف المقبل بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر تميم بن حمد.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة ”حرييت“ التركية إن الجنود الأتراك والقطريين يقومون بإعداد برامج وتدريبات مشتركة، موضحاً أن أهمية القاعدة العسكرية الدائمة لتركيا في قطر تكمن في سعيها لأخذ موقعها في توازن القوى.

ويصف التقرير القاعدة بأنها ”ضخمة ومتعددة المنشآت“، غير أنه لم يذكر شيئًا عن عدد القوات التركية التي سوف تكتمل مع افتتاح القاعدة.

وأفاد التقرير أن القاعدة ستتيح لأنقرة مجموعة متنوعة من الخيارات في المنطقة إذ ستتضمن قوة برية وبحرية وجوية وقوات خاصة بالإضافة إلى مدربين للجيش القطري.

وسيسمح إنشاء القاعدة لأنقرة وفقاً للتقرير، عرض وتسويق معداتها العسكرية وبما في ذلك تعزيز مبيعات دبابات ”ألتا“ ومدافع ”الهاوتزر“ ذاتية الدفع من طراز ”فيرتينا“ وأسلحة أخرى تركية الصنع.

وأضاف أن القاعدة ستقدم للجيش التركي وسيلة للتدريب في الصحراء يفتقر إليها حاليًا، مما يسمح للقوات البحرية التركية بإنجاز عمليات مكافحة القرصنة وعمليات أخرى في الخليج العربي والمحيط الهندي وبحر العرب.

وقد تشكل القاعدة مركزًا للعمليات التركية المستقبلية في ما وراء البحار، وفقاً للصحيفة التركية.