روحاني: دول الخليج قادرة على حماية المنطقة ولا حاجة لقوات أجنبية

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله اليوم الأربعاء، إن بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة وإنه لا توجد حاجة لقوات أجنبية، مكررًا رفض مهمة بحرية أمنية أمريكية في المنطقة.

وتعليقا على إعلان إسرائيل استعداده للمشاركة في الإئتلاف العسكري الأمريكي لتوفير أمن مضيق هرمز، أوضح روحاني أن ”على الصهاينة الحفاظ على أمنهم إذا كانوا قادرين على ذلك ولو كان بإمكانهم ضمان الأمن لضمنوه لأنفسهم“.

وبدأت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج مدعومة من بريطانيا بعدما سيطرت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني هناك الشهر الماضي.

وأكد روحاني أن بلاده ستبدأ المرحلة الثالثة من خفض التزاماتها النووية لكن بنفس الوقت ستمهل الدول الأوروبية 60 يوماً أخرى للوصول إلى حل منطقي بشأن مستقبل الاتفاق النووي. وأضاف: ”إذا انتهت المرحلة الثانية من قرار خفض التزاماتنا النووية ولم نصل إلى نتيجة سنبدأ المرحلة الثالثة وسنمهل أوروبا 60 يوما اخرى للوصول الى حل منطقي“. وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإیرانیة، حسين نقوي حسيني، على التنفيذ الحازم للخطوة الثالثة لخفض إلتزامات إيران في إطار الاتفاق النووي.