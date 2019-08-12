طيران الإمارات والاتحاد توقفان رحلاتهما من وإلى هونغ كونغ

أعلنت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي وشركة طيران الاتحاد ومقرها أبو ظبي، الإثنين، عن إلغاء رحلات مقررة من وإلى هونغ كونغ.

وقالت طيران الإمارات في بيان مقتضب إن طائرتها المقرر إقلاعها من بانكوك إلى هونغ كونغ وتلك المقررة من هونغ كونغ إلى بانكوك ألغيت ”بفعل الاحتجاجات في المطار“.

من جانبه، أعلن متحدث باسم طيران الاتحاد عن تعرض الطائرة المقررة من هونغ كونغ إلى أبو ظبي ”للتأخير بشكل مطول“، بعد قرار سلطات المطار إلغاء كافة الرحلات المغادرة.

وألغيت جميع الرحلات، الإثنين، في مطار هونغ كونغ بعدما دخل آلاف المتظاهرين قاعة الوصول للتنديد بعنف الشرطة ضد المحتجين الذين يقومون بحركة تعبئة غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.

وجاء إغلاق ثامن مطار في العالم من حيث حركة السفر والمعروف بفاعليته، في خطوة قلما تحصل في هونغ كونغ، فيما صعدت الصين خطابها إزاء المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، قائلة إنها ترى في تحركهم مؤشرات على ”إرهاب“.