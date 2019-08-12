وزير خارجية إيران من الدوحة: مسؤولية أمن الخليج بيد دول المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الإثنين، إن مسؤولية توفير الأمن وإحلال السلام بمنطقة الخليج العربي تقع على عاتق دول هذه المنطقة، وليس من مسؤولية القوات الأجنبية.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، تصريحات ظريف خلال اجتماعه مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن في العاصمة الدوحة، التي وصلها وزير الخارجية الإيراني يوم الأحد.

وأوضح ظريف لنظيره القطري، أن ”التحالفات العسكرية قد هُزمت بالفعل، وأن القوات الأجنبية تعمل إيجاد التوتر وعدم توفير الأمن في المنطقة“.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، أمن الخليج مسؤولية دول المنطقة وليس القوات الأجنبية، وأكد مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وقالت الوكالة الإيرانية: إن ظريف بحث مع محمد بن عبد الرحمن علاقات قطر مع إيران في جميع المجالات، مشيرة إلى أن ”الوزيرين شددا على أهمية المشاورات الجارية بشأن التطورات الإقليمية باعتبارها حاجة إقليمية“.

كما عبر وزير الخارجية القطري، عن ارتياحه للعلاقات الخاصة بين إيران وقطر، مؤكدًا على دور البلدين في السلام والاستقرار في المنطقة والتعاون المشترك؛ لتعزيز عنصر الحوار لحل المشاكل الإقليمية.

من جهتها، نقلت قناة ”الجزيرة“ القطرية عن ظريف اتهامه الولايات المتحدة بتحويل منطقة الخليج إلى ”علبة كبريت قابلة للاشتعال“، مضيفاً: ”الخليج ضيق وكلما زاد وجود السفن الأجنبية فيه أصبح أقل أمنا“.

ومضى قائلاً: ”إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أمريكا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال“.