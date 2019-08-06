قرقاش: الهجوم الإرهابي المزدوج بعدن رسالة واضحة حول مصدر الخطر في اليمن

قرقاش: الهجوم الإرهابي المزدوج بعدن رسالة واضحة حول مصدر الخطر في اليمن

المصدر: إرم نيوز

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش إن ”الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن، وتورط الحوثي والقاعدة، رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن“.

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“ أنه ”وفي ظل الجدل السياسي وسيل الاتهامات، يؤكد هذا الهجوم أن الأولوية تبقى الانقلاب الحوثي والتطرف والإرهاب“.

وكانت مدينة عدن اليمنية قد شهدت يوم الجمعة الماضي عمليتين إرهابيتين، نفذهما بشكل منفصل ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة، ما أشار إلى أنه قد يكون هناك تحالف خفي بينهما.

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