إيران وقطر تعقدان اجتماعًا لخفر السواحل

يعقد اجتماع خفر السواحل المشترك الـ 15 بين إيران وقطر، اليوم الأحد، بالعاصمة الإيرانية طهران في محاولة لتطوير التعاون الثنائي وتعزيز علاقات حسن الجوار، بحسب تعبير الإعلام الإيراني.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ إن ”العميد قاسم رضائي قائد قوات حرس الحدود الإيراني سيمثل إيران في الاجتماع، فيما يمثل قطر المقدم عبد العزيز علي المهندي، مساعد المدير العام لأمن السواحل والحدود في قطر“.

وأضافت ”خلال الاجتماع، سيقوم الجانبان بمراجعة الإنجازات السابقة، والتشاور حول طرق جديدة لزيادة التعاون البحري والحدودي“، مشيرة إلى أن ”الاجتماعات المشتركة لقوات خفر السواحل بين إيران وقطر تهدف إلى تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية، وتشير إلى تصميم سياسي قوي من جميع الأطراف لخلق جو إيجابي للتعاون“.