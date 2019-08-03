قضية بدية.. مقتل عائلة كاملة بظروف غامضة في سلطنة عُمان

لايزال الغموض يلف جريمة القتل المروعة التي هزت سلطنة عُمان، منتصف الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها عائلة كاملة، ما عزز من شكوك وتكهنات راجت حول الجناة ودوافعهم وطريقة تنفيذ جريمتهم المروعة.

وكانت ولاية بدية في السلطنة قد استفاقت، يوم الأربعاء الماضي، على جريمة قتل حمود البلوشي، وزوجته، وأولاده الثلاثة، في منزلهم بظروف غامضة، قبل أن تنتشر الروايات بين السكان حول الجريمة وتفاصيلها.

وساهمت شناعة الجريمة، ونشر صور أفراد العائلة الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي، بإكسابها مزيدًا من المتابعين والمتعاطفين مع ذوي العائلة والمطالبين بكشف خيوطها.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله ، نعزي اخواننا بولاية بدية عامة وبلدة الشارق خاصة في وفاة العائلة التي ذهبت ضحية لحادثة

#جريمه_قتل_في_بديه رحم الله المغدور بهم ، و اسكنهم فسيح جناته ، وانا لله وانا اليه راجعون . pic.twitter.com/oI9RkGWt1u — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) August 2, 2019

وانضم مدونون من مختلف الدول العربية للتعبير عن الغضب من الجناة إزاء جريمتهم المروعة، والمطالبة بالقبض عليهم ومحاسبتهم بأشد العقوبات.

الله يرحمه ويغفر له بأذن الله .. جريمه بشعه لم نعتاد عليها في خليجنا الآمن .. اللهم صبر أهله وأشقائنا في عمان #جريمة_قتل_في_بدية pic.twitter.com/6ms4Dw44wu — Ahmed AlHashemi (@AhmedAlhashemi1) August 3, 2019

ولم تعلن السلطات المحلية بعد نتائج التحقيقات حول الجريمة ، ويبقى كل ما أثير حولها إلى حد الآن، تكهنات تقول بعضها إن الجناة باكستانيون داهموا المنزل واحتجزوا الأم وأبناءها إلى حين قدوم الأب، ومن ثم تمت تصفية الجميع.

ووفق تلك الرواية، يطالب الكثير من العُمانيين بإعدام الجناة في مكان عام، ويدعو فريق آخر لترحيل الباكستانيين من البلاد.

#جريمه_قتل_في_بديه قسم بالله جريمه محزنه نسأل الله لهم الرحمه والمغفره والله يتقبلهم مع الشهداء ! أتمنى من حكومة عمان بعد القصاص من المجرمين رمي جثثهم العفنه للكلاب الضاله لان هذولي حرام يدفنوا في مقابر المسلمين ! لعنة الله عليهم ليوم يبعثون

وعظم الله أجركم يا أهل عمان pic.twitter.com/IwQ0hEo6AX — علي العطوي (@F04) August 3, 2019

الي يدافع عن الباكستانيه اقول هاذي الجاليه بشعه جدا ثقافتهم القوه والعنف شخصيا يوم من الايام تعرضت لمحاولة اعتداء من قبلهم ولكن بلطف من الله تداركت الموقف اتمنى ان يتم إيقاف تأشيرات هذه الجاليه الجاهله واتمنى العون من المواطنين ان لا يتم تأجيرهم في المنازل. #جريمه_قتل_في_بديه — عبدالله القرواشي (@omaniboy901) August 1, 2019

وساهمت عدة تغريدات لرب الأسرة المقتول، بدا فيها مؤيدًا لسياسة السعودية الخارجية ومواقفها من القضايا العربية والإسلامية، في اكساب الجريمة اهتمامًا تجاوز سلطنة عُمان.

في ظل السياحه الصيفية انصح بوجهتين خليجيتين لا ثالث لهما :اولا صلالة تقع في بلادي سلطنة عمان في ظفار الشموخ ظفار العز ????????ثانيا أبها تقع في المملكة العربية السعودية ????????ممكلة العز والشموخ اجعلوا السياحه في الخليج فقط اجمعوا قلوبكم وأموالكم في خليجكم واتركوا ما يقال مابقى الا الخليج✍️ — ☕️اسبريسو???????? (@LMvi9PTTCBkAxyj) July 23, 2019

ستبقى المملكة شامخة قلعة ابيه عصية …رد شافي للنابحين في تويتر ضد المملكة العربية السعودية وللعلم من لا يعترف بالقيم ولا المبادئ هو من يهاجم المملكة العربية السعودية الشقيقة دولة اذا قيل لك تحتضن الحرمين فيكفي لكف اللسان والبنان ????????????????✍️ pic.twitter.com/k7YJ2bjAVX — ☕️اسبريسو???????? (@LMvi9PTTCBkAxyj) July 29, 2019

ويتحدث البعض عن وجود دوافع سرقة، ويقول آخرون إن الجريمة ترتبط بخلاف شخصي بين الجناة ورب الأسرة، لكن لا يمكن الجزم بصحة أي من تلك الروايات، فيما تلتزم الشرطة بالتكتم على تحقيقاتها في الجريمة.

وظهر أحد العُمانيين بعد الجدل الدائر حول الجريمة، وقال إنه يحمل رسالة من عائلة البلوشي، وإنها تطالب الجميع بالتوقف عن تداول أي تكهنات وروايات حول الجريمة، وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

ٱلمتني هذه الفاجعة

قلوبنا معكم يا أهلنا في عمان وعظم الله أجركم و رحم الله العائلة المغدورة وانزلهم الله منازل الشهداء مع الانبياء والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا

اللهم أفضح من كان سبب في أرسال هذه العصابة القذره وبإذن الله يلقون جزائهم قريبا ليكونوا عبره#جريمه_قتل_في_بديه — turki (@aa000a00aa) August 3, 2019

#جريمة_قتل_في_بدية

لا حول ولا قوة الا بالله

اقترح :

– اخراج سكن الوافد من الاحياء السكنية .

– تكثيف فرق التفتيش على العمالة الهاربة والسائبة .

– اعطاء الكفيل حق ترحيل عامله ، حيث ان المتبع حاليا سؤال الوافد في المطار اذا كان يرغب في المغادرة .

– خفض اعداد تصاريح العمل يتبع — ابو محمد (@abusalim383) August 3, 2019

كفاكم شائعات وافتراء بحق المرحوم وعائلته رحمهم الله وحسبنا الله ونعم الوكيل بكل شخص يطلع اشائعه وكذبه على ميتنا وتذكرو حرمة الميت وتذكرو ان لكم رب يحاسبكم وعقابه شديد سبحانه راعو مشاعرنا كا أهل للميت #جريمه_قتل_في_بديه pic.twitter.com/kcoLOj6nac — Muneera Albalushi ???? (@ixmeema) August 3, 2019

ولم يتسنَ لـ ”إرم نيوز“ الحصول على تعقيب من مصدر رسمي عُماني حول ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول جريمة بدية.