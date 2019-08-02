التعرف على رفات 32 من الأسرى الكويتيين في العراق

تعرّفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، على رفات 32 أسيرًا كويتيًا، عُثر عليهم قبل أشهر في مقبرة جماعية بمحافظة المثنى جنوبي العراق.

وكانت المقبرة تضم 46 رفات وقد كشفت النتائج الأولية للتحليل الجيني أن 32 منها تعود لمفقودين كويتيين، بحسب الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف.

وأكد في بيان أن الخارجية ستعمل مع الجانب الكويتي على نقل الرفات إلى بلدهم، وتقديم كل الدعم المناسب لتيسير الأنشطة المقبلة.

وجدد الناطق التأكيد أن ”بلاده تسعى وباهتمام بالغ لإنهاء آثار المأساة الإنسانية التي تعرض لها الأشقاء الكويتيون، إبان (الاجتياح الصدامي) لبلادهم في عام 1990 والتوصل إلى مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين“.

وشدد على أن ”العراق لن يدخر جهدًا من أجل تحديد مصير بقية المفقودين، وما جرى اكتشافه مؤخرًا يدل على استمرار الجهود التي أدت إلى التوصل لمعلومات تتعلق بهذه الرفات“.