قرقاش يوجّه رسالة إلى قطر.. ويتحدث عن إستراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إنّ الإمارات اتفقت مع المملكة العربية السعودية على إستراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن، لافتًا إلى أنّ ”إعادة الانتشار في الحديدة، هي حصيلة حوار موسّع في التحالف“.

جاءت تصريحات قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“، تعليقًا على مقال كتبه، اليوم، الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد تحت عنوان ”قطر والوقيعة بين الرياض وأبوظبي”، تناول فيه مواقف قطر التي اعتبرها ”محاولات منها، منذ بداية القطيعة ضدها، لتفكيك الجبهة المعادية لها“.

مقال الأخ عبدالرحمن الراشد اليوم في غاية الأهمية في تناوله للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي ولن ينجحوا في مرادهم ابدا، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في افضل حالاته، وكم هو افضل للدوحة حلّ ازمتها بدلا من تعميقها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 2, 2019

وأشار قرقاش إلى المحاولات القطرية التي وصفها بـ“اليائسة“ تجاه التحالف السعودي الإماراتي، مشددًا على أن الدوحة ”لن تنجح في مرادها أبدًا“، مشددًا على أنّ ”الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته“، كما أنّ ”الشراكة السعودية – الإماراتية صلبة وباقية وممتدة“.

ووجه الوزير حديثه إلى قطر قائلًا:“كم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلًا من تعميقها، في إشارة إلى الخلاف القائم مع الدول العربية التي تتهم الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية.

اعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة الى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 2, 2019

وتابع قرقاش أن“أزمة قطر لم ترتبط حصريًا بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والإضرار بجيرانها، وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار“.

وفي الملف الإيراني، أشار إلى أنّ“موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني“، في إشارة إلى لقاء جمع حرس السواحل الإماراتي بنظيره الإيراني.