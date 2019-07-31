أمريكا تكشف عن مشاورات مع ”الناتو“ لنشر قوة في الخليج

كشف مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، عن مشاورات مقبلة مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول نشر قوة حماية في الخليج.

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، لقناة ”الحرة“ الأمريكية (رسمية): إنّ المشاورات ”تهدف لمعرفة مدى استعداد القوات البحرية التابعة لدول الناتو لتفعيل الوجود العسكري في مياه الخليج“.

وأضاف أنّ الهدف من تلك القوة هو ”حماية الملاحة البحرية في المياه الدولية“، مشددًا على أن رغبة واشنطن الوحيدة في هذا الشأن هي ”رفع جاهزية قوة الردع“، لافتًا إلى احتمالية ”تعزيز وجود القوات العسكرية في بعض دول الخليج“.

وفي هذا الشأن، أشار المسؤول الأمريكي إلى عمل واشنطن حاليًا على تفعيل قدرات قاعدة ”الأمير سلطان“ الجوية وسط المملكة السعودية.

وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات من انتهاء اجتماعات أمنية وعسكرية موسعة في المقر العام للقيادة الوسطى الأمريكية ”سنتكوم“ بولاية فلوريدا.

وشارك في الاجتماعات وزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة أركان القوات المشتركة الجنرال جو دنفورد، وقائد قيادة سنتكوم الجنرال كينيث ماكينزي، والعمليات الخاصة الجنرال ريتشارد كلارك.