أول رد من دبي على قضية الأميرة هيا

رد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بدولة الإمارات على استفسارات إعلامية بشأن القضية التي تبحثها محكمة بريطانية بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين.
ووفقا لوكالة رويترز فقد امتنع المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن التعليق مكتفيا بالقول إن هذا الأمر ”شأن خاص تجري تسويته في المحكمة“.
وردا على سؤال عن الإجراءات القضائية، قال مسؤول في سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن ”حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنوي التعليق على مزاعم تتعلق بالحياة الشخصية لأفراد“.
وبحسب بيان مشترك أصدرته المحكمة العليا في وقت سابق هذا الشهر فإن هذه القضية ”لا تتعلق بطلاق أو أمور مالية“.
يشار إلى أن موضوع الأميرة هيا، كان خضع لضخّ إعلامي موسوم بالإثارة والفبركة تناوبت عليه مواقع إخبارية معروفة بأنها جزء من شبكات إعلامية لا تتورع عن استغلال قضايا شخصية لخدمة أجندات سياسية.