أول رد من دبي على قضية الأميرة هيا

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رد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بدولة الإمارات على استفسارات إعلامية بشأن القضية التي تبحثها محكمة بريطانية بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين. ووفقا لوكالة رويترز فقد امتنع المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن التعليق مكتفيا بالقول إن هذا الأمر ”شأن خاص تجري تسويته في المحكمة“. وردا على سؤال عن…