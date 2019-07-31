قرقاش: الإمارات تقف مع المبادرات الدولية لحماية الملاحة بمضيق هرمز

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الاربعاء، أن الإمارات تقف مع المبادرات الدولية الهادفة لحماية أمن الملاحة حول مضيق هرمز لإبعاد شبح المواجهة عن المنطقة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر تويتر: ”المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم“.

وأضاف: ”نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها، وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل“.

وأبدت عدد من الدول استعدادها للمشاركة في إرسال قوات لتأمين مضيق هرمز، وأعلنت دول أوروبية بينها بريطانيا رغبتها في إنشاء قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية في الخليج، لضمان المرور الآمن للطواقم والبضائع بالمنطقة.

كما طلبت واشنطن من ألمانيا المشاركة في القوة الدولية لتأمين المنطقة، وأعرب وزير الخارجية الألماني عن رغبة برلين في ذلك، وذكر تقرير إخباري كوري جنوبي، الاثنين الماضي، أن سيول تعتزم الانضمام إلى القوة البحرية لحماية ناقلات النفط خلال عبورها مضيق هرمز.