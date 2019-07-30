رويترز: مديرو صناديق الشرق الأوسط يزيدون استثماراتهم في الإمارات

أفاد استطلاع أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في الإمارات العربية المتحدة، بينما ستُبقي انكشافها على دول أخرى في المنطقة عند المستويات الحالية.

وقال 7 من 10 مديري صناديق شملهم الاستطلاع إنهم سيزيدون استثماراتهم في الإمارات، مواصلين اتجاهًا سائدًا على مدى الأشهر الأخيرة.

وكانت بورصة دبي من بين الأسوأ أداءً عالميًا العام الماضي، لكنها انتعشت مع ارتفاع مؤشرها نحو 15 % منذ بداية العام الحالي، وأمس الاثنين، حققت أفضل أداء يومي لها في نحو عام، حيث صعدت 1.2 % بدعم من مكاسب الأسهم العقارية.

وقال محمد الجمل مدير الأسواق العامة لدى الواحة كابيتال في أبوظبي إنه في الإمارات من المنتظر أن يفضي ”استقرار أسعار النفط وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق ومبادرات إنفاق تقودها الحكومة“ فضلًا عن نمو الأرباح إلى تسارع النمو الاقتصادي في العام المقبل

لكن اقتصاديين استُطلعت آراؤهم عدّلوا توقعاتهم للنمو بخفض 0.8 نقطة مئوية إلى 2.2 % للإمارات حتى 2021.

وتوقع الاقتصاديون في الاستطلاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنحو 1.7 % هذا العام.

وفي مايو/أيار، قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها ستدرج السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة المتابع عن كثب العام المقبل، في خطوة قال مسؤول سعودي إنها ستجلب إلى المملكة أموالًا أجنبية بنحو 40 مليار دولار.

وقال فراجيش بهانداري كبير مديري المحافظ لدى المال كابيتال في دبي:“نعتقد منذ وقت مبكر هذا العام أن أسهم الشركات السعودية الكبيرة ارتفعت بما يزيد كثيرًا على قيمتها بناء على العوامل الأساسية“ مضيفًا أنه“من الصعب تبرير“ مزيد من النمو.

وقال معظم مديري الصناديق الذين شاركوا في الاستطلاع إنهم سيبقون على مخصصاتهم في قطر، ومصر، وتركيا، والكويت، مساوية.