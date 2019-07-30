رجل دين عراقي يستفز الكويتيين بحديثه عن تبعية بلادهم لموطنه

أثار السياسي العراقي ورجل الدين الشيعي، إياد جمال الدين، استياء الكويتيين عقب حديثٍ مستفزٍ عن تبعية الكويت للعراق، وأصول آل الصباح العائلة الحاكمة، وهوية الشعب الكويتي، وذلك قُبيل يومين من ذكرى الغزو العراقي للكويت.

الكويت أرض عراقية..إستقطعها الإنجليز وصنعوا منها دولة. وآستوردوا آل صباح من ( بوشهر) الإيرانية فصنعوا منهم شيوخ.. وجمعوا لهم ( شعب) من فقراء العراق وإيران والسعودية. ????وبعدما أُتْخِموا من النفط وتجشّأوا.. قالوا : العراق كّخّة???? — اياد جمال الدين (@Ayadjamaladdin) July 30, 2019

وزعم السياسي جمال الدين في تغريدات متسلسلة“أن الكويت هي جزء من العراق، وقد تم استقطاعها من قبل بريطانيا واستيراد العائلة الحاكمة من إيران“، مضيفًا في حديثه المثير“أن الشعب الكويتي هو من فقراء العراق وإيران والسعودية، وستتم إعادة أرض الكويت للعراق“.

وقال السياسي الشيعي في إحدى هذه التغريدات ”الملك غازي الأوّل، وعبدالكريم قاسم، وعبدالسلام عارف، وصدام حسين، كلّ هؤلاء ..عملوا على استرجاع الكويت من بريطانيا وضمها إلى العراق، هذا هو التاريخ.. ولَنْ يستطيع أحد تغييره، أو تزييفه، أو حذفه“.

الملك غازي الأوّل عبدالكريم قاسم عبدالسلام عارف صدام حسين كلّ هؤلاء ..عملوا على استرجاع الكويت من بريطانيا وضمها الى العراق. هذا هو التاريخ..ولَنْ يستطيع أحد تغييره أو تزييفه أو حذفه. ???????????????????????????????????? — اياد جمال الدين (@Ayadjamaladdin) July 30, 2019

وأثارت تصريحات السياسي المثير للجدل، غضب النشطاء الكويتيين من مختلف الفئات والطوائف، الذين استنكروها، ومن بينهم النائب أسامة الشاهين الذي قال:“الكويت باقية ومزدهرة بفضل الله وتوفيقه لأهلها للخير والوحدة، منذ يومها الأول. والشتّام #إياد_جمال_الدين وأمثاله، عابرون زائلون، ودوافعهم رخيصة ومفضوحة“.

#الكويت باقية ومزدهرة بفضل الله، وتوفيقه أهلها للخير والوحدة، منذ يومها الأول. والشتّام #إياد_جمال_الدين وأمثاله، عابرون زائلون، دوافعهم رخيصة ومفضوحة. pic.twitter.com/p7IE4wtKI8 — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) July 30, 2019

واستنكر الطبيب الجراح والأستاذ في كلية الطب محمد جمال، حديث السياسي العراقي، مستذكرًا حديثًا مشابهًا لأحد حكام العراق السابقين، ”في خطاب رغبته بضم الكويت يقول عبدالكريم قاسم إنه يريد تعليم الشعب الفقير في الكويت الحفاة الجياع، ورفع وضعهم المعيشي.. سبحان الله.. انظر إلى الفرق بين بلد حكمه الطغاة مثل العراق، وبلد آمن مزدهر مثل الكويت.. الفقر ليس عيبًا سيدنا.. العيب أن مثلك على رأسه عمامة“.

في خطاب رغبته بضم الكويت يقول عبدالكريم قاسم أنه يريد تعليم الشعب الفقير في الكويت الحفاة الجياع و رفع وضعهم المعيشي.. سبحان الله.. فانظر إلى الفرق بين بلد حكمه الطغاة مثل العراق وبلد آمن مزدهر مثل الكويت.. الفقر مو عيب سيدنا.. العيب ان مثلك على راسه عمامة.. https://t.co/0gRfPDDouy — MD محمد جمال (@mjamal110) July 30, 2019

وعلّق الإعلامي سعد العجمي:“بقيت الكويت شامخة، وذهب كل من ذكرتَ إلى مزبلة التاريخ، وتركوك لتذكّرنا برائحتهم النتنة“.

بقيت الكويت شامخه ، وذهب كل من ذكرت الى مزبلة التاريخ ، وتركوك لتذكرنا برائحتهم النتنه . pic.twitter.com/mHLSRW7xn9 — سعد العجمي (@saadal3jmi) July 30, 2019

وتزامنت تصريحات السياسي العراقي مع قرب ذكرى الغزو العراقي للكويت الذي يصادف الثاني من شهر آب/ أغسطس من كل عام، والتي يحييها الكويتيون حيث يتذكرون هذه الذكرى الأليمة لما خلفته من ضحايا وأسرى.

واحتل الجيش العراقي العام 1990، الكويت، في واحد من أبرز أحداث القرن العشرين، واستدعى ذلك تدخل المجتمع الدولي، وانطلاق عملية عسكرية واسعة قادتها الولايات المتحدة انتهت بتحرير الكويت في 26 شباط/ فبراير 1991.