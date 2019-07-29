ثالث عملية انتحار في الكويت خلال أيام

أقدم كويتي في العقد السادس من عمره على الانتحار بإلقاء نفسه من شقته الواقعة في الدور الـ11 في إحدى البنايات بمنطقة الفنطاس.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إنه تم تلقي بلاغ من حارس إحدى البنايات عن وجود شخص في ساحة البناء ملطخ بالدماء ولا يتحرك، حيث تبين عند وصول رجال الأمن أن الشخص هو أحد سكان البناية وأنه فارق الحياة نتيجة سقوطه من علو.

وبعد انتقال رجال الأمن إلى شقة الرجل، ذكرت زوجته أن زوجها كان يتحدث في الهاتف بصوت عالٍ، وبعدها فوجئت بأنه رمى نفسه من الشباك.

وقد تم إبلاغ النيابة العامة والطب الشرعي والتحفظ على الزوجة، وبدء التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة على حادثتي انتحار منفصلتين في منطقتين مختلفتين، إحداهما لمراهق كويتي أقدم على الانتحار من خلال قطع شريان يده اليسرى، والحادثة الأخرى لشاب ثلاثيني عثرت عليه أسرته معلقًا بحبل في سطح منزله.