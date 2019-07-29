البحرين توضح حقيقة مقتل متظاهر في احتجاجات بالمنامة

أوضحت الحكومة البحرينية مساء اليوم الإثنين، حقيقة مقتل متظاهر، قال نشطاء إنه سقط في احتجاجات جرت قرب العاصمة المنامة، إثر إعدام اثنين من النشطاء الشيعة في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان نقلته ”رويترز“ إن الشاب محمد إبراهيم المقداد توفي لأسباب طبيعية، وإن تقريرًا طبيًا أكد أن المرض هو سبب الوفاة.

وذكرت تقارير إعلامية أن احتجاجات وقعت في عدة قرى وأحياء شيعية على مشارف العاصمة المنامة مساء أمس الأحد بعد إعدام الناشطينِ علي العرب وأحمد الملالي؛ اللذين صدر حكم بإعدامهما العام الماضي خلال محاكمة في ”جرائم إرهابية“.

وأعلنت البحرين قبل يومين إعدام العرب والملالي لتورطهما بعمليات إرهابية من بينها قتل الضابط هشام الحمادي.