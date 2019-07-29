وزير كويتي يكشف عن تعرضه للابتزاز عبر ”تويتر“

كشف وزير كويتي حالي عن تعرضه لابتزاز وضغوطات عبر بعض الحسابات الوهمية المرتبطة بما يسمى ”مافيا تويتر“، مؤكدًا امتلاكه رسائل صوتية واردة إليه من حسابات تطلب منه أموالًا.

وقال الوزير إن ”بعض الحسابات تستغل بعض ملاحظات ديوان المحاسبة، لتبدأ بحملة التشويه، وهناك فعلاً ابتزاز يطول المسؤولين في الدولة، والوزراء من تلك الحسابات الوهمية“، بحسب صحيفة ”الراي“.

وأضاف أن ”الحسابات الوهمية تقوم بطلب المال أو التوظيف أو توفير عقود استعانة بخدمات، مشددًا على أن ”كل الوزراء يؤيدون حرية الرأي، ولكن شريطة أن تكون من خلال حسابات رسمية وموثقة، كي يستفيد المسؤولون من النقد، كما أنه لا بد من التفريق بين النقد والهجوم“.

وذكرت الصحيفة أن ”مصادر متابعة لاحظت أن وزيرًا في الحكومة السابقة يجهد لتلميع صورته ودفع مبالغ كبيرة لبعض حسابات وسائل التواصل، سعيًا لبصيص أمل يعيده للحكومة“، على حد قولها.