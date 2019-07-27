غياب الداعية وسيم يوسف يثير التكهنات بشأن برنامجه على قناة أبوظبي

أثار غياب الداعية وسيم يوسف منذ مدة عن الظهور الإعلامي تكهنات بشأن احتمال توقف برنامجه على شاشة قناة أبوظبي.

ويعود آخر ظهور للداعية وسيم يوسف على شاشة قناة أبوظبي إلى أواخر شهر مايو الماضي، وقال حينها إنه سيخرج في إجازة بعد نهاية شهر رمضان المبارك تستمر من شهر إلى شهر ونصف الشهر، محذرًا من أن يستغل هذا الغياب لترويج المزاعم بشأن تعرضه للإيقاف.

غير أن غياب الداعية وسيم يوسف طال أكثر مما أعلنه بشكل مسبق ليصل إلى ما يقرب الشهرين، كما أن تغييرات عديدة حدثت منذ ذلك الحين، فقد تم مؤخرًا إعادة تشكيل إدارة شركة أبوظبي للإعلام التي تتبعها قناة أبوظبي، ليتولى مديرها العام السابق الدكتور علي بن تميم مهمة جديدة هي رئاسة مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية.

وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر الذي يتولى أيضًا رئاسة المجلس الوطني للإعلام وهو هيئة مستقلة تقوم بمهام ما يسمى في دول أخرى وزارة الإعلام.

ولم يتسن على الفور لـ“إرم نيوز“ الحصول على تعليق من الداعية وسيم يوسف بشأن هذه التكهنات.