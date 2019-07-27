بعد إعدام ”العرب والملالي“.. ميليشيات تدعمها إيران تهدد بشن هجمات على البحرين

هددت جماعة إرهابية مسلحة في البحرين تدعمها إيران، اليوم السبت، بشن أعمال انتقامية ضد الدولة والأمن في المملكة.

وجاءت التهديدات على خلفية إعلان المنامة إعدام شخصين على صلة بعمليات إرهابية من بينها قتل الضابط هشام الحمادي.

وفي وقت سابق، أعلنت ”جمعية الوفاق“ البحرينية الشيعية المعارضة في حسابها الرسمي على ”تويتر“، قيام السلطات البحرينية بإعدام ”علي محمد العرب وأحمد عيسى الملالي“ بسبب انضمامهما إلى ميليشيا وارتكابهما هجمات إرهابية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ميليشيات سرايا الأشتر التي وضعتها البحرين على لائحة الإرهاب قولها إن ”تنفيذ الإعدام بحق العرب والملالي سيكلف النظام في البحرين في الأيام المقبلة“، معتبرة أن ”عمليات الإعدام ستعزز الاختيار وتقوي المقاومة ضد السلطات في البلاد“.

ودعت ”سرايا الأشتر“ ما أسمته بـ“جميع مقاتلي المقاومة“ إلى التأهب والاستعداد، وأن الدم الذي سال اليوم في البحرين لا يمكن إيقافه إلا بخيار المقاومة.

من جانبها، هددت جماعة تطلق على نفسها ”سرايا وعد الله“، قوات الأمن البحرينية بشن هجمات تستهدفها على خلفية إعدام العرب والملالي.

الجدير بالذكر أن ميليشيات ”سرايا الأشتر“ هددت بزيادة الهجمات في البحرين في وقت سابق من هذا العام، ونفذت السلطات البحرينية عمليات الإعدام للحد من أعمال العنف التي تستهدف قوى الأمن وتنفذها ميليشيات تدعمها إيران بالمال والسلاح.

وجرى اعتقال العرب والملالي من قبل السلطات البحرينية في 9 شباط/ فبراير 2017، وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق الرجلين في 6 أيار/ مايو 2019.