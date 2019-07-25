الكويت تطالب البنوك بكشف الحوالات المالية لـ“خلية الإخوان“

طالبت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، البنوك وشركات الصرافة، بتزويدها بكشف مفصَل للحوالات المالية الصادرة والواردة لأعضاء خلية الإخوان المسلمين المصرية التي تم القبض عليها أخيرًا.

وقالت مصادر لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إن ”إدارة المكافحة حددت للبنوك وشركات الصرافة فترة الاستقصاء المطلوبة بين الـ 1 من شباط/ فبراير 2018 إلى الـ 11 من تموز/ يوليو الجاري، أي قبل اعتقال أعضاء الخلية بيومين“.

وأكد مجلس الوزراء أن ”التحقيقات مستمرة للكشف عن مَن تطالهم شبهة التستر على أفراد الخلية والتعاون معهم، فضلًا عن تشديد وزارة الداخلية بعدم التهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن“.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية ألقت القبض قبل أيام قليلة على 8 مصريين من جماعة الإخوان المسلمين، صدر بحقهم أحكام بالسجن في مصر، بتهم تتعلق بالإرهاب، وقد تم تسليمهم للقاهرة تطبيقًا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين.