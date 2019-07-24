حين خلع أمير قطر ”الغواص“ ثيابه أمام ”المدعو“ خليفة المهندي (فيديو)

في السابع من حزيران يونيو 2019، قصد أمير قطر تميم بن حمد جزيرة ماوميري في إندونيسيا نزولًا عند نصيحة رياضيين قطريين زاروها قبل فترة، فقرر الشيخ تميم أخذ قسط من الاستجمام واختار وفدًا مصغرًا جدًا لمرافقته في رحلته الخاصة عبر الطائرة الخاصة ويخت دالوب الدوحة الخاص والفاخر المخصص لرحلات الغوص.

هذه الرحلة التي أرادها تميم بعيدًا عن الإعلام، وطالب السلطات الإندونيسية بعدم استقباله فيها كزعيم دولة، اختار ثلة من المقربين جدًا لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، ذكرتهم الصحف الإندونيسية حينها بالتفصيل ومنهم ”خليفة كايد المهندي“ الذي أنكرته قطر بعد تسريب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مكالمته مع سفير الدوحة في مقديشو واعترافه بتنسيق بلاده مع مجموعات مرتبطة بداعش والقاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية ضد المصالح الإماراتية في الصومال.

لكن من كتب البيان القطري الرسمي وتبرأ فيه من المهندي ومكالمته الهاتفية، يبدو أنه لم يكن مقربًا من الشيخ تميم كفاية ليعرف أن من وصفه “ بالمدعو خليفة المهندي“ هو من أصحاب الحظوة لدى الأمير في خلوة الغوص الإندونيسية، حيث بدل تميم ملابس الغوص دون حرج أمام حاشيته المصغرة التي شاركته رحلة الأعماق تلك التي قضاها كلها على متن اليخت الباذخ.

المهندي الذي شارك أمير قطر بترحاله برًا وبحرًا وجوًا وغوصًا، هو على ما يبدو جزء من ”رجال حول الأمير الغواص“ ظاهرهم رجال أعمال ومال، بينما ينفذون مهام استخباراتية قطرية، يتم التخطيط لها في أسطول اليخوت الفاخرة، التي يملكها بلاط الحكم في الدوحة وتنتشر في محيطات وبحار العالم، ومنها اليخت الذي جمع تميم بالمهندي، دالوب الدوحة، الذي تظهر بيانات الملاحة البحرية أن قطر اقتنته قبل أشهر فقط دون أي إفصاح عن ثمنه.

ومن أشهر يخوت بلاط الحكم القطري يخت كاتارا الفاخر جدًا الذي يتجاوز ثمنه 400 مليون دولار، وله أكثر من نسخة، بينما يملك أمير قطر شخصيًا يخت سوبر لوسيل الذي تتجاوز قيمته 300 مليون دولار أيضًا وتم رصده آخر مرة في هذا الفيديو قبالة شواطئ كرواتيا على البحر الأدريارتيكي شمال المتوسط قبل أيام.

فهل يمكن اعتبار رحلة الاستجمام في إندونيسيا مكافأة من تميم المجد ”للمدعو“ خلف كايد المهندي بعد تنفيذ عملية بوصاصو بنجاح قبل شهر واحد من خلوة الغوص في جزيرة ماوميري؟