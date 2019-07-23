قطر تضرب مصالح الإمارات في الصومال بهجمات تتجاهل قناة الجزيرة تغطيتها ‎‎(فيديو)

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقدم الإجابة على هذا السؤال الذي يرجح أن مذيع قناة الجزيرة القطرية يعرف إجابته جيدًا.

الصحيفة تقول إنها حصلت على تسجيل لمكالمة صوتية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة هاشم، ورجل أعمال غير عادي هو خليفة كايد المهندي، الذي قالت الصحيفة إن علاقته وثيقة بأمير قطر شخصيًا لدرجة أنهما دائمًا يسافران معًا.

الحكومة القطرية نفت للصحيفة أي علم لها بالتسجيل، مؤكدة أن ”الشخص المذكور“ لا يمثل الحكومة بأي صفة وسيحاسب على تعليقاته.

غير أن الصحيفة تقول إن التسجيل يؤكد استغلال الرجلين المهندي والسفير القطري لتفجير إرهابي على الأقل في مدينة ”بوصاصو“ الساحلية في الصومال، لضرب مصالح الإمارات وإخراج شركة موانئ دبي العالمية من ميناء بوصاصو الذي تديره بعقد مع الحكومة الصومالية

التفجير الذي تحدث عنه الرجلان وقع في 11 مايو/ أيار الماضي وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص.

واللافت هنا أن تنظيمًا تابعًا لـ”داعش“ أعلن مسؤوليته عن الهجوم، ما يشير إلى مستوى خطير من التنسيق بين الدوحة والتنظيم.

والمثير أيضًا أن هذا الهجوم لم يكن الوحيد على مصالح إماراتية ففي شهر فبراير الماضي، قتل رئيس عمليات شركة تابعة لموانئ دبي في بوصاصو.

وسارعت حركة الشباب الصومالية المتشددة إلى إعلان مسؤوليتها عن قتله.

قناة الجزيرة حاضرة وبقوه وبتغطيات مباشرة من قلب التفجيرات في الصومال، لكن القناة القطرية تتجاهل الاهتمام بهجمات بوصاصو بالتحديد، وتكتفي بتناولها بشكل هامشي على موقعها الإلكتروني كما تظهر عملية بحث على شبكة الإنترنت أجراها فريق إرم نيوز.

الصحيفة الأمريكية كشفت أيضًا موقفًا آخر مثيرًا للريبة من السفير القطري، ففي اتصال من الصحيفة أنكر معرفته برجل الأعمال المهندي وأنهى المكالمة بسرعة.

لكن المهندي أكد للصحيفة أنه والسفير القطري زملاء دراسة ويبقى ما كشفته الصحيفة الأمريكية، وفقًا لمحللين، أول دليل من نوعه على العلاقات المتشابكة بين قطر وتنظيمات إرهابية معروفة بتورطها بزعزعة الاستقرار وسفك الدماء بحسب ما أوردته الصحيفة.