تعويضًا عن غزو صدام حسين.. الكويت تتسلم من العراق 270 مليون دولار

المصدر: ا ف ب

تسلّمت الكويت، مبلغًا إضافيًا قدره 270 مليون دولار، كتعويضات عن أضرار نجمت عن الغزو العراقي العام 1990، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، في إطار مساعيها الحصول على كامل التعويضات، بعد أكثر من 10 سنوات على إعدام الرئيس صدام حسين.

وأطيح بصدام حسين، خلال اجتياح أمريكي العام 2003، وأعدم شنقًا أواخر العام 2006.

وتشكلت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في 1991، وهو العام نفسه الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت.

وكلفت اللجنة دفع 52.4 مليار دولار (46,8 مليار يورو) لأفراد وشركات وأجهزة حكومية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر، بسبب الاحتلال العراقي للكويت.

وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.

وأجبرت اللجنة على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق، وسيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد.

وقالت اللجنة: إنه بهذه الدفعة الأخيرة تكون قد دفعت مبلغًا إجماليًا قدره 48.7 مليار دولار، ليتبقى 3.7 مليار دولار من التعويضات.

وترتبط هذه الأموال بطلب واحد قدمته شركة نفط الكويت لخسائرها في الإنتاج والأضرار التي لحقت بموجودات النفط، بحسب ما أفادت اللجنة في بيان.

والتزم العراق دفع الضريبة، باستثناء طلبه تعليقها العام 2014، رغم أن البعض يتساءل ما إذا كان البرنامج منصفًا للبلد الذي لا يزال يعاني من النزاعات.