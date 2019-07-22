السجن 3 سنوات للكويتي محمد الهاجري بتهمة الإساءة للسعودية‎

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قضت محكمة التمييز الكويتية يوم الإثنين، بسجن الناشط محمد خالد الهاجري ثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان. ووفقًا لحساب (أمن ومحاكم) المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، فإن حكم التمييز جاء مؤيدًا لحكم الاستئناف الصادر سابقًا، بحق الناشط الهاجري الذي ألقي القبض عليه قبل أشهر قليلة. عاجل #أمن_ومحاكم محكمة التمييز تقضي…