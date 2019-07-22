ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الصيني.. وبكين: الإمارات شريك مهم وموثوق به (فيديو وصور)

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين، اليوم الاثنين، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الذي خصص له استقبال ”رئيس دولة“، فيما وصف وزير الخارجية الصيني الإمارات بأنها ”شريك مهم وموثوق به في الشرق الأوسط.“

وشهد اللقاء ”مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم“، بين البلدين وفقًا لحساب الشيخ محمد بن زايد على تويتر.

سعدت اليوم بلقاء صديقي العزيز شي جين بينغ رئيس الصين ..تجمعنا تطلعات وطموحات ورؤى مشتركة للاستثمار في بناء الإنسان ولمستقبل يسوده الأمان والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.. الإمارات والصين ماضيتان بخطى طموحة بمسيرة تعاونهما نحو المستقبل الواعد. pic.twitter.com/99Vsky6xIa — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 22, 2019

محمد بن زايد والرئيس الصيني يشهدان مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات. pic.twitter.com/yogCmB3oAM — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 22, 2019

كما عقد محمد بن زايد محادثات ثنائية أيضًا مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.

محمد بن زايد ورئيس مجلس الدولة الصيني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في ضوء الرؤى المشتركة لمستقبل علاقاتهما الثنائية وحرصهما على تنمية الروابط التاريخية والارتقاء بمجالات الشراكة إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. pic.twitter.com/s5ChNNuzrt — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 22, 2019

من جهة أخرى نقلت صحيفة ”جلوبال تايمز“ الصينية عن عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية وانغ يي قوله إن ”الإمارات العربية المتحدة شريك مهم موثوق به في الشرق الأوسط“، مضيفًا أن بلاده ”مستعدة للعمل مع الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ الإجماع الذي توصل إليه قادة البلدين ، وتعميق شراكتهم في إطار مبادرة الحزام والطريق ، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وتعزيز التبادلات بين الأفراد ، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون ، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات إلى مستويات أعلى“.