ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الصيني.. وبكين: الإمارات شريك مهم وموثوق به (فيديو وصور)

ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الصيني.. وبكين: الإمارات شريك مهم وموثوق به (فيديو وصور)

المصدر: إرم نيوز

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين، اليوم الاثنين، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الذي خصص له استقبال ”رئيس دولة“، فيما وصف وزير الخارجية الصيني الإمارات بأنها ”شريك مهم وموثوق به في الشرق الأوسط.“

وشهد اللقاء ”مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم“، بين البلدين وفقًا لحساب الشيخ محمد بن زايد على تويتر.

كما عقد محمد بن زايد محادثات ثنائية أيضًا مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.

من جهة أخرى نقلت صحيفة ”جلوبال تايمز“ الصينية عن عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية وانغ يي قوله إن ”الإمارات العربية المتحدة شريك مهم موثوق به في الشرق الأوسط“، مضيفًا أن بلاده ”مستعدة للعمل مع الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ الإجماع الذي توصل إليه قادة البلدين ، وتعميق شراكتهم في إطار مبادرة الحزام والطريق ، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وتعزيز التبادلات بين الأفراد ، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون ، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات إلى مستويات أعلى“.

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