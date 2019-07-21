الكويت تدعو إلى ضبط النفس‎ في الخليج

قالت الكويت يوم الأحد إنها ”تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد“ في منطقة الخليج بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية.

ودعت الخارجية الكويتية، في بيان لها، كافة الأطراف إلى الالتزام بضبط النفس واحترام القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في المنطقة.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة ”كونا“ الرسمية، أن الكويت أكدت أيضًا أن ”استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر“.

وكانت السعودية قد أكدت في وقت سابق الأحد أن احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية ”أمر مرفوض تماما“، داعية المجتمع الدولي إلى ”ردع“ مثل هذه الأعمال.

وكتب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في تغريدة على تويتر: ”أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي“.

وأكد الجبير أن ”على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينةالبريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً“، متابعا ”على المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال“.