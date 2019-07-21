ما حقيقة إدارة وافد عربي لمركز أمني في الكويت؟

نفت وزارة الداخلية الكويتية يوم الأحد، تولي أحد الوافدين العرب إدارة مخفر الشويخ في محافظة العاصمة، مؤكدةً أن الخبر عارٍ عن الصحة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن ”الشخص المذكور يعمل ممثلًا قانونيًا لإحدى شركات تأجير السيارات، إذ تتطلب طبيعة عمله التردد المستمر على المخفر، لإنهاء الأعمال الخاصة بالشركة التي يعمل بها“.
الإعلام الأمني: خبر وافد يدير مخفر الشويخ لحسابه.. عار عن الصحة pic.twitter.com/6bMOcOSyeK
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 21, 2019
وجاء توضيح الوزارة عقب تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لخبر إدارة وافد لمخفر الشويخ.
ويبلغ عدد سكان الكويت أكثر من أربعة ملايين نسمة، تتجاوز فيه نسبة الوافدين الضعفين، من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.