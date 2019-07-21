الكويت تعلن ضبط متطاولين على الذات الإلهية والرسول الكريم

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الكويت، ضبط عدة أشخاص، بعد أن قاموا بالإساءة إلى الذات الإلهية والرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- من خلال مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإدارة، في بيان عبر حسابها في ”تويتر“: إن أجهزة الأمن المختصة تمكنت من ضبط المسيئين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك عقب ظهورهم في مقطع تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة، حرصها على تطبيق القانون على الجميع، وعدم تهاونها مع أي شخص يقوم بالتطاول على الذات الإلهية والدين الإسلامي.

ولم ترفق وزارة الداخلية، في بيانها مقطع الفيديو المقصود، ولم يتسنَ لـ ”إرم نيوز“ الاطلاع على المقطع، إلا أن السلطات الكويتية تلاحق جميع المسيئين إلى الأديان والطوائف عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.