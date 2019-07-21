الكويت.. إحالة 10 مسؤولين إلى النيابة العامة بتهم فساد

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) إحالة 10 مسؤولين في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى النيابة العامة؛ للتحقيق بتهم فساد تتعلق بتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة.

وقال الناطق الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن في بيان عبر حساب (نزاهة)، إن ”قطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة تلقى بلاغًا مقدمًا من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان مرفقًا به مستندات وتقارير بشأن الواقعة محل البلاغ، وتم قيد البلاغ في سجل حصر البلاغات بالهيئة“.

إحالة قياديين وإشرافيين في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وآخرون إلى النيابة العامةhttps://t.co/ZtfPcZJMU9#نزاهة_الكويت pic.twitter.com/hk5fJCrSrl — هيئة مكافحة الفساد (@NAZAHA_GOV_KW) July 21, 2019

وتضمن التقرير المقدم من وزير الأشغال نتيجة التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع، وكذلك طفح مجارير الصرف الصحي، وتقارير أخرى تحصلت عليها الهيئة بشأن ذات الموضوع، ومنها نتيجة تقرير اللجنة الفنية القانونية المستقلة للتحقيق في ظاهرة تطاير الحصى، والعيوب الاسفلتية الأخرى على طرق دولة الكويت.

وبعد التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والخبراء، تبين أن الواقعة تثير في طياتها شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وجريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة ناشئًا عن إهمال.

واختتمت (نزاهة) بيانها، قائلةً: ”بعد ما اطمأنت نزاهة إلى توافر أساس معقول لتوافر شبهات جرائم الفساد الوارد نصها ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضدهم المقررة في المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة“.

يشار إلى أنّ الهيئة العامة لمكافحة الفساد، التي صدر مرسوم تأسيسها في العام 2016، تسعى لوضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.