رئيس مجلس الأمة الكويتي: حل جذري وعادل لقضية ”البدون“ قريبًا

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، عن توجه حكومي لإيجاد حل جذري وعادل قريبًا، لقضية البدون والمقيمين على أرض الدولة بصورة غير قانونية، بما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية.

وقال الغانم في تصريحات نقلتها صحيفة ”الرأي العام“ الكويتية اليوم الأحد، إنّه ”بناء على توجيهات الأمير صباح الأحمد، وبناء عليه لا يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا الملف مادة للمساومات والضغوط السياسية“.

وأشار إلى أنّ ”هناك حلًا جذريًا وعادلًا لهذه القضية خلال الصيف الحالي، وهناك تحركات تمت على قدم وساق لم تظهر للعلن؛ لزيادة فرص نجاحها والحفاظ عليها وحمايتها ممن يحاول أن يستعرض أو يسترزق“.

وأوضح أنّ الحل ”لا يمس الجنسية والهوية الوطنية ويراعي الجوانب الإنسانية للمقيمين بصورة غير قانونية، وسيبدأ الحل بتشريع يصادق عليه المجلس بداية دور الانعقاد المقبل، أو في دورة برلمانية طارئة خلال الصيف إن تطلب الأمر“.

وبينما لم يكشف الغانم عن تفاصيل إضافية بشأن الحلول المتوقعة، اختتم الغانم بالقول: ”لن ينتهي هذا الصيف إلا بصياغة وإقرار هذا الحل العادل والجذري، وأتمنى من جميع الأطراف التعاون لإغلاقه“.