ولي عهد أبو ظبي يزور الصين وسط علاقات غير مسبوقة بينها والإمارات

وصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بكين، الأحد، في زيارة رسمية تستمر حتى الثلاثاء، وسط تطور غير مسبوق في علاقات البلدين بحسب السفير الصيني في الإمارات.

وحظي الشيخ محمد بن زايد، باستقبال يخصص عادة لرؤساء الدول فقط، وهي خطوة كان وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش وصفها بأنها ”استثناء مهم تقديرًا“ لموقع بن زايد ودوره.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا عن سفير الصين لدى الإمارات ني جيان قوله: إن علاقات الصين والإمارت في أفضل حالاتها على مر التاريخ.

وقال إنه في منطقة الشرق الأوسط ، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة ”بالتعاون الأعمق والأوسع والأكثر إثمارًا مع الصين“.

وتأتي زيارة بن زايد، بعد عام تقريبًا من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للإمارات، وعن ذلك يقول السفير الصيني إن ”تبادل الزيارات بين قيادتينا خلال عام هو دليل على المعايير العالية والأهمية الخاصة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات، مما يمثل علامة فارقة في تطوير علاقاتنا الثنائية“.

وقال السفير الصيني إن ”الترويج المشترك لمبادرة الحزام والطريق يتماشى مع مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، كمركز نقل إقليمي مهم ومركز مالي وتجاري، له دور محوري في توسيع تعاون الصين مع الخليج والشرق الأوسط ”.

وكشف المبعوث الصيني أن الإمارات تستضيف أكبر مجتمع صيني في الشرق الأوسط، معظمه في دبي والشارقة.