البحرين تدين بشدة احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية‎

أدانت البحرين، اليوم السبت، احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن البحرين ”تدين بشدة“ احتجاز الناقلة، وتطالب المنامة أيضًا إيران بوقف ”هذه الأعمال غير المسؤولة“.

وقالت إيران، أمس الجمعة، إنها احتجزت الناقلة ستينا إمبيرو، التي كانت متجهة إلى ميناء في السعودية وغيرت مسارها فجأة بعد عبور المضيق الواقع عند مدخل الخليج.

لكنّ الحكومة البريطانية أكدت على لسان وزير خارجيتها، جيريمي هنت، أن إيران اتخذت طريقًا خطيرًا باحتجازها ناقلة النفط، وأنّ ”لندن سترد بطريقة مدروسة، لكنها قوية“ على هذه الخطوة.