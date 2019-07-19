قناة الجزيرة ترد على إرم نيوز.. ولكن (فيديو)

في محاولتها للرد على تقرير شبكة ”إرم نيوز“، حول برنامج ما خفي أعظم بشأن البحرين، ركزت قناة الجزيرة القطرية على فرضية ذكرها التقرير حول موقع تصوير الفيديوهات الخاصة بالعنصرين المرتبطين بتنظيم القاعدة؛ البلوشي وصالح، مستندة إلى فيديو بثه التلفزيون البحريني للرد على مزاعم ”ما خفي أعظم“.

لكن ما عرضه تلفزيون البحرين ينسف أيضًا كل ما ذكرته الجزيرة.

الجزيرة فشلت في الرد على أهم ما طرحه تقرير ”إرم نيوز“ المتعلق بإخفاء أن الضابط الجلاهمة قطري الجنسية ، ويعيش في الدوحة منذ سنوات والاكتفاء بالقول إنه غادر البحرين.

إلى أين غادر؟ وأين يعيش؟

أبجديات الأخلاق الصحفية تفرض توضيح وضع الجلاهمة لتأثير ذلك الواضح على مصداقية الشهادة، أم أن تبرئة المخابرات القطرية أهم لدى الجزيرة من الأخلاق والأعراف الصحفية؟