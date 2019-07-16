ما حقيقة اختطاف إيران ناقلة نفط إماراتية؟

تضاربت الروايات بشأن أنباء ترددت، اليوم الثلاثاء، عن أن قوات الحرس الثوري الإيراني قامت باختطاف ناقلة نفط إماراتية ترفع علم بنما، نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت شبكة سي أن أن الأمريكية، أن المخابرات الأمريكية، تعتقد أن الناقلة ”MT RIAH“ قد أُجبرت على دخول المياه الإقليمية الإيرانية، وتم سحبها نحو جزيرة قشم الإيرانية.

ويُعتقد أن الناقلة التي تحمل علم بنما واسمها ”MT RIAH“، احتُجزت من قبل الحرس الثوري الإيراني، ليلة السبت، عندما كانت تعبر مضيق هرمز في المياه الدولية.

غير أن الشبكة ذاتها أوردت أن مصادر إماراتية قالت، إن الناقلة تعرضت لعطل ميكانيكي وتم سحبها نحو إيران؛ من أجل إجراء عمليات تصليح.

وبحسب بيانات الملاحة التي اطلعت عليها إرم نيوز، فإن الناقلة ”MT RIAH“ تملكها شركة خاصة في دبي، وتواصلت ”إرم نيوز“ مع شركة ”برايم تانكرز “ التي تظهر مواقع ملاحية أنها هي المالك للناقلة، غير أن موظفيها أبلغوا ”إرم نيوز“ عبر الهاتف أن شركتهم كانت باعت الناقلة منذ مدة إلى شركة أخرى في دبي تدعى ”أمواج البحر“، وحاولت إرم نيوز التواصل معها لكن موظفي الشركة رفضوا التعليق على ما تردد بشأن الاختطاف الإيراني.

وكانت شبكة سي أن أن أوردت أن هذا الفعل من إيران -إن صح- يأتي كرد على إعلان بنما أنها ستواصل سحب أعلامها عن السفن التي تخرق العقوبات الأمريكية تجاه إيران.

وترفع ما يصل إلى ثلث سفن العالم علم بنما؛ لأنها مسجلة في بنما التي تعد ميناء تسجيل مفتوحًا، بينما لا تسجل الدول الأخرى السفن إلا إذا كانت مملوكة لمواطنيها فقط، كما أن بنما تفرض ضريبة قليلة نسبيًا على تسجيل السفن ولديها محامون وخبرات متخصصة في مجال السفن والملاحة.