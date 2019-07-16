البحرين.. عائلة البلوشي تتبرأ من أحد أفرادها لشهادته الملفقة في ”ما خفي أعظم“

أعلنت عائلة البلوشي البحرينية، الإثنين، تبرؤها من كل شخص، خائن لوطنه وأهله، مؤكدين على ولائهم للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وانتمائهم واعتزازهم الوطني وتمسكهم بالثوابت والقيم الوطنية، بحسب ما أوردته صحيفة الأيام البحرينية.

وأصدرت العائلة بيانا ردا على ما جاء على لسان أحد أفرادها المدعو (هشام هلال البلوشي) من ”شهادة ملفقة“ قدمها في برنامج ما خفي أعظم المذاع على قناة الجزيرة القطرية والذي تضمن الكثير من التلفيقات والتسجيلات المفبركة لمهاجمة البحرين.

وتاليا نص البيان:

تعليقا على ما بثته قناة الفتنة «الجزيرة» على لسان أحد أفراد العائلة ويدعى هشام هلال البلوشي، والذي توفي في وقت سابق، تعلن عائلة البلوشي بمملكة البحرين، تبرؤها من كل شخص، خائن لوطنه وأهله ، مؤكدين على ولائنا لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى ، حفظه الله ورعاه ، وانتمائنا واعتزازنا الوطني وتمسكنا بالثوابت والقيم الوطنية.

إن عائلة البلوشي ، تشكل جزءا لا يتجزأ من مكونات المجتمع البحريني الطيب المسالم ، الذي يعيش في نسيج متجانس بمحبة ووئام ، المخلص في حبه لوطنه وأرضه ، وعلى ذلك فإننا لن نقبل وبأي حال من الأحوال ، أن يسيء أي شخص لعائلتنا الكريمة وتاريخها المجيد على هذه الأرض الطيبة وفي كافة ربوع منطقة الخليج العربي ، مشددين على أن محاولة قناة الجزيرة من خلال بث تسجيل لشخص متوفي يسيء فيه للوطن الغالي البحرين ، لن تنجح وستبقى وحدتنا الوطنية ، الأساس الذي يحمينا ، متمسكين بوطننا ومعبرين عن اعتزازنا بثوابتنا البحرينية الأصيلة.

إن قناة الجزيرة ، والتي تعمل على شق صف الوحدة الوطنية وإثارة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وتأليب المجتمعات من خلال مضامينها التحريضية التي تبثها ، لن تنجح في تحقيق مآربها ، لأننا أسرة متماسكة ، ضمن نسيج المجتمع البحريني الواحد، ولن نحيد عن قيمنا ومبادئنا الوطنية ، وسيظل ولاؤنا ما حيينا لقيادة جلالة الملك المفدى وسيبقى انتماؤنا لهذا الوطن ، واقعا يعيش فينا. معاهدين الله تعالى أن تبقى البحرين أسرة واحدة وقلبا واحدا ، نجتمع على حب الوطن والولاء لجلالة الملك المفدى.

عائلة البلوشي بمملكة البحرين

15 يوليو 2019