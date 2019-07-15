عبدالمهدي لسفير البحرين: ملتزمون بأمن البعثات الدبلوماسية

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الاثنين، لسفير البحرين لدى بغداد صلاح المالكي، التزام بغداد بحماية السفارات ومقار البعثات الدبلوماسية.

واستأنف السفير البحريني في العراق، الجمعة، مهام عمله، بعد تعليق دام نحو أسبوعين، على خلفية اقتحام متظاهرين لمبنى السفارة ببغداد احتجاجًا على احتضان البحرين ما عرف بـ“مؤتمر المنامة“.

وقال المكتب الاعلامي لعبدالمهدي في بيان، إن رئيس الوزراء استقبل المالكي، الذي نقل تحيات ملك البحرين ”وتقديره لجهود الحكومة العراقية واجراءاتها وحرصها على العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين“.

وأشار عبدالمهدي، وفقًا للبيان، أن ”العراق يعتز بعلاقاته بأشقائه وتطوير العلاقات مع مملكة البحرين لما فيه صالح الشعبين“، مؤكدًا ”حرص بغداد على أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية وانسيابية عملها“.

وأعرب عن تقديره لـ“للبحرين ملكًا وحكومة وشعبًا لتعاونها في هذا المجال وحرصها على العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين“.