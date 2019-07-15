قرقاش: استراتيجية الدوحة ”مراهقة سياسية وترهات إعلامية“

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن استراتيجيات قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية، تعتمد على برامج تلفزيونية تكشف عن مراهقة سياسية.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها مساء اليوم الاثنين، على حسابه بموقع ”تويتر“، ”تشفق على استراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه“.

وشدد الوزير الإماراتي، على أن ”التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر للسيادة والمال“.