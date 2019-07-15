محمد بن راشد يحتفل بعيد ميلاده وسط أحفاده (فيديو)

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في جو عائلي خاص، بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 15 يوليو.

وبهذه المناسبة، نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء الاثنين، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع ”تويتر“، يوثق لحظة لقاء الشيخ محمد بن راشد مع عدد من أحفاده.

وعلّق الشيخ حمدان على الفيديو الذي لاقى رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: ”العائلة“.

وأظهر الفيديو، الشيخ محمد بن راشد، وهو يقبل يد أحد أحفاده، الذي كان يجلس في حضن الشيخ حمدان.

وكان مغردون قد تفاعلوا اليوم الاثنين بشكل واسع على ”تويتر“، مع ذكرى عيد ميلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تصادف الـ15 من يوليو /تموز، حيث تصدر وسم (هاشتاج) #محمد_بن_راشد الترند في الإمارات.