بالفيديو.. المذيعة السعودية سارة دندراوي ترد على منتقديها في الكويت

خصصت المذيعة السعودية، سارة دندراوي، جزءًا من برنامجها اليومي على قناة ”العربية“ الذي يحمل اسم ”تفاعلكم“ للرد على انتقادات حادة انهالت عليها من الكويت، بسبب حلقة سابقة تحدثت فيها عن تخفيض أسعار الخمور في قطر وموقف الكويتيين من بيع الخمور في البلد الخليجي الصغير.

وقالت المقدمة الشابة إنها تكن كل حب واحترام للكويت، وكلامها كان موجهًا ”للناس المتحمسة دائمًا للدفاع عن قطر، طلبت منهم يردوا على الخبر، هم نفس الناس اللي بالي بالكم يهاجموا السعودية بموضوع معين، ولما ييجي الموضوع على قطر إما يدافعوا أو يسكتوا“.

وعرضت دندراوي في البرنامج عددًا من التغريدات التي انهالت عليها في موقع ”تويتر“، سواء تلك التي حملت النقد الحاد لها، أو لمن دافع عنها.

وكانت دندراوي أشعلت جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي، سيما في منطقة الخليج، عندما نقلت في برنامجها قبل أيام، تقريرًا لوكالة ”بلومبيرغ“ جاء فيه إن قطر قررت تخفيض أسعار بيع الخمور بهدف استرضاء جمهور مونديال 2022 الذي سيستضيفه البلد الخليجي الصغير.

واختتمت دندراوي حديثها بجملة ساخرة قالت فيها: ”ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري“، قبل أن تنهال الردود عليها بين منتقد لها يتهمها بالإساءة للكويتيين، وبين مدافع عنها يقول إنها تقصد المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين الكويتية المؤيدة لقطر.

3 كلمات في #تفاعلكم.. تكشف "المعايير المزدوجة" للمدافعين عن قطر في الكويت! pic.twitter.com/u7uOSgnfpn — العربية – #تفاعلكم (@tafa3olcom) July 14, 2019

وفي موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في منطقة الخليج، جذب الموضوع كثيرًا من المغردين المنتمين لمختلف دول الخليج، فريق منهم غاضب من المذيعة السعودية ويطالبها بالاعتذار، بينما يذهب بعضهم إلى مطالبة قناة ”العربية“ بمحاسبتها، مقابل فريق آخر يقول إن تعليق دندراوي جزء من حرية الرأي، ولا يشمل كل الكويتيين، ويقول آخرون إن المقصود هم جماعة الإخوان المسلمين في الكويت.

وحضرت وزارة الإعلام الكويتية على خط القضية بجانب عدد من نواب الكويت وكتّابها، إذ قالت في بيان قصير لها: ”وزارة الإعلام تعرب عن رفضها لإقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها مشيرة إلى أن ما قامت به مذيعة قناة العربية يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها“.