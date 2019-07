بالفيديو.. المذيعة السعودية سارة دندراوي ترد على منتقديها في الكويت

View this post on Instagram

المذيعة السعودية سارة دندراوي ترد على الانتقادات الحادة التي انهالت عليها من الكويت، بسبب حلقة سابقة تحدثت فيها عن تخفيض أسعار الخمور في قطر وموقف الكويتيين من بيع الخمور في البلد الخليجي الصغير. . وكانت دندراوي أشعلت جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي، سيما في منطقة الخليج، عندما نقلت في برنامجها قبل أيام، تقريرًا لوكالة ”بلومبيرغ“ جاء فيه إن قطر قررت تخفيض أسعار بيع الخمور بهدف استرضاء جمهور مونديال 2022 الذي سيستضيفه البلد الخليجي الصغير. . واختتمت دندراوي حديثها بجملة ساخرة قالت فيها: ”ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري“، قبل أن تنهال الردود عليها بين منتقد لها يتهمها بالإساءة للكويتيين، وبين مدافع عنها يقول إنها تقصد المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين الكويتية المؤيدة لقطر. . #إرم_نيوز #السعودية #الكويت #قطر #سارة_دندراوي #سارة_ظرنطاوي #خمور #سخرية #فن #مشاهير #فنون #اعلامية #أخبار #لايك #لايكات #منوعات #تفاعل #فيديو #news #saudiarabia #Kuwait #Qatar #video #trending