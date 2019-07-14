صمت كويتي إزاء ”إساءة“ معتز مطر مقابل هجوم واسع على سارة دندراوي

انتقد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الهجمة الشرسة التي يقودها مغردون كويتيون ضد مذيعة قناة العربية سارة دندراوي، بينما يصمتون على الإساءة المباشرة لبلدهم من قبل الإعلامي المصري المؤيد للإخوان معتز مطر.

وكانت دندراوي أشعلت جدلًا كبيرًا عبر برنامجها ”تفاعلكم“، عندما سخرت من انخفاض أسعار بيع الخمور في قطر، وموقف جماعة الإخوان المسلمين في الكويت من هذا الأمر.

غير أن من هاجموا سارة من الكويتيين، تجاهلوا بشكل لافت إساءة معتز مطر لبلادهم وحكومتها، حيث وصف مذيع قناة ”الشرق“، الممولة من قطر والتي تبث من تركيا، تسليم الكويت للخلية الإرهابية بـ“الغدر“، بعد أن تسلمت طلبًا من الحكومة المصرية بتسليم المُدانين على ذمة أحكام قضائية في مصر.

وهاجم معتز مطر خلال برنامجه بشكل صريح دولة الكويت وحكَّامها، واصفًا إياهم بـ“الغدر، والكذب، وعدم الإنسانية“، ومع ذلك لم يهاجمه النشطاء الكويتيون، ولم يعتبروا ما قاله ”فعلًا مسيئًا“ لدولتهم وقيادتها، في حين انبروا لمهاجمة الإعلامية السعودية سارة دندراوي لمجرد أنها قالت:“ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري“، في إشارة إلى ”إخوان الكويت“.

واعتبر بعض النشطاء السعوديين، أن ”إخوان الكويت“، الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه، لا يستطيعون الرد على الصحفي المصري، كونه يطل من قناة إخوانية تمولها قطر وتحتضنها تركيا، والأهم أن موضوع مداخلته ”يناصر“ بعض زملائهم، وهنا لا حرمة وحميّة لدولة ولا حكام، يقول بعض المغردين.

وكتب أحدهم متسائلًا:“أين حميّتكم، وغيرتكم، ضد معتز مطر الذي خوَّن الكويت وقادتها وهددهم.. بالله عليك من يستحق من يغلب عليه الظن السيء أم من صرَّح بأعلى صوته؟“

واين حميتكم وغيرتكم ضد معتز مطر الذي خون الكويت وقادتها وهددهم بالله عليك من يستحق من يغلب عليه الظن السيء ام من صرح بأعلى صوته !!! — AbdulAzez (@abdul_azez) July 14, 2019

وعلّق آخر مدافعًا عن سارة:“كلامها واضح للمرتزقة الذين عندكم، أما الباقون فعلى الرأس العين، من أميركم إلى أصغر مواطن شريف، لكن الأجدر أن تردوا على معتز مطر، أم أنكم خائفون من هجوم الإخونج كالعادة“.

كلامها واضح للمرتزقه اللي عندكم ولا الباقين على العين وراس من اميركم لين اصغر مواطن شريف لكن الاجدر ان تردون على معتز مطر ولاخايفين من هجوم الاخونج كالعاده pic.twitter.com/SHwYbgQiSa — ✋???????????? (@anmj44) July 14, 2019

وتوقف أحد النشطاء مستغربًا من هذا التناقض، حيث الهجوم على الإعلامية السعودية، والتغافل عن نظيرها المصري:“ماذا قال عنكم معتز مطر؟ ألم يصف الكويت بدولة الغدر، وهو مذيع حاله كحال مذيعة العربية، لماذا هذا التناقض؟“.

وماذا قال عنكم معتز مطر؟

ألم يصف الكويت بدولة الغدر وهو مذيع حاله كحال مذيعة العربية لماذا هذا التناقض؟ — فارس محمد ???????????????????????? (@swttt10) July 14, 2019

وكتب آخر ساخرًا:“لماذا تردون على إقحام سارة للكويت؟ ولا تردون على إقحام معتز مطر للكويت؟ ليه مو كله إقحام ولا إقحامنا يختلف عن أقحمة الإخونجية“.

ليه تردون على اقحام ساره للكويت ؟وماتردون على اقحام معتز مطر للكويت ؟؟؟ليه مو كلها اقحمه ولااقحمتنا تختلف عن اقحمت الاخونجيه???????????????? — ✋???????????? (@anmj44) July 14, 2019

وتطرق البعض إلى أن الإخوان لا يهاجمون إلا من كشف مخططاتهم، ولا تعنيهم الدول في شيء فـ“الحركية“ أولى بالمعروف، وغرّد أحدهم يقول:“إخوان الكويت الخائبون لم ينبسوا بحرف عندما وصف معتز مطر الكويت بدولة الغدر، ولم نرَ ”ترند“ على تويتر، وعندما أوجعتهم سارة دندراوي صاحوا، وولولوا حريم السلطان، شكرًا الجريئة سارة دندراوي“.

اخوان الكويت الخائبين لم ينبسوا بحرف عندما وصف معتز مطر الكويت بدولة الغدر ولم نرى ترند في تويتر

وعندما اوجعتهم سارة دندراوي صاحوا وولولوا حريم السلطان

شكرا الجريئة سارة دندراوي #ساره_ظرنطاوي — فارس محمد ???????????????????????? (@swttt10) July 14, 2019

وغرَّد آخر ساخرًا، حيث اعتبر أن انخفاض أسعار الخمور في قطر أهم من القرارات السيادية لدولة الكويتـ وكتب يقول:“بالمناسبة #معتز_مطر مسح فيكم البلاط اعتراضًا على القبض على مجموعة كلاب هاربين، وتطاول عليكم، ولم نسمع حسًا #للكويت بكبرها، الخمور صارت أهم من #الكويت وقرار وزارة الداخلية“.