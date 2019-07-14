مذيعة العربية سارة دندراوي في عين عاصفة من الجدل (فيديو)

أثارت سارة دندراوي مذيعة قناة العربية السعودية، جدلًا واسعًا بحديثها عن ”أصدقاء قطر“ الكويتيين في برنامج ”تفاعلكم“، الذي تقدمه الإعلامية السعودية، دندراوي.

وقالت الإعلامية دندراوي، في تعليقها المثير، إن ”قطر قررت تخفيض بعض السلع قبل كأس العالم 2022، (الذي ستستضيفه دولة قطر)، ومن هذه السلع الخمور والتبغ؛ لاسترضاء السكان والزوار المشجعين لكرة القدم“، مضيفةً في نهاية تعليقها: ”ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري“.

بعد اقحامها للكويت في تقرير عن الخمور

بطريقة استفزازية ليس لها معنى او داعي ! هاشتاق #ساره_ظرنطاوي الأول على مستوى دولة الكويت pic.twitter.com/NRURUel5Q5 — الدروازة نيوز | Derwaza News (@DerwazaNews) July 14, 2019

ويشير تصريح دندراوي إلى غضب كثير من السعوديين من تعليقات كويتيين يبدون انحيازهم الواضح لقطر في الخلاف الخليجي رغم إعلان تبني الكويت الرسمي لموقف محايد من الأزمة.

غضب كويتي

وانتقدت وزارة الإعلام الكويتية في موقف رسمي ما وصفته بـ“إقحام الكويت“ في قضايا إعلامية لا دخل لها فيها، مشيرة إلى أن ما قامت به مذيعة قناة العربية يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن الكويت سعت وتسعى دائمًا إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء، كما دعت دائمًا إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة.

وأشارت إلى حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفًا في تلك الحملات، وشددت على أنها قد قامت ‏باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت، وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورًا.

وشنَ عدد من النشطاء والنخب الكويتية هجومًا عنيفًا على دندراوي، حيث قال النائب في مجلس الأمة، عبدالكريم الكندري: ”إقحام قناة العربية لـ #الكويت بشكل وقح بموضوع لا يمت لنا بأي صلة هو تجاوز مرفوض يستوجب الرد من الحكومة ومحاولة بائسة لإقحام الكويت بالخلاف الخليجي رغم وضوح موقفنا منه منذ البداية، وشكرًا للمواطنين لتصديهم كالعادة لمثل هذه التجاوزات ولا عزاء للصمت الحكومي“.

النائب د. عبدالكريم الكندري: اقحام قناة العربية لـ #الكويت بشكل وقح بموضوع لايمت لنا بأي صله هو تجاوز مرفوض يستوجب الرد من الحكومة ومحاولة بائسة لاقحام الكويت بالخلاف الخليجي رغم وضوح موقفنا منه منذ البداية وشكراً للمواطنين لتصديهم كالعادة لمثل هذه التجاوزات ولاعزاء للصمت الحكومي pic.twitter.com/75B7yB1jyI — الجريدة (@aljarida) July 14, 2019

واعتبر النائب خالد محمد المونس، أن ما عرضته القناة السعودية هو ”محاولة لإثارة الفتنة وتوسيع الخلاف الخليجي“، حيث كتب: ”ما فعلته #قناة_العربية بإقحام #الكويت بقضية ليس لها شأن بها هي بمثابة تجاوز في أخلاق المهنية الإعلامية ومحاولة لضرب إسفين الفتنة وتوسيع نطاق الخلاف الذي ضرب منظومتنا الخليجية، الإعلام رسالة ومهنية لوثتها قناة العربية وعلى الحكومة أن ترد على هذه المهاترات الصبيانية“.

ما فعلته #قناة_العربية بإقحام #الكويت بقضية ليس لها شأن بها هي بمثابة تجاوز في أخلاق المهنية الإعلامية ومحاولة لضرب أسفين الفتنة وتوسيع نطاق الخلاف الذي ضرب منظومتنا الخليجية

الإعلام رسالة ومهنية

لوثتها قناة العربية

وعلى الحكومة أن ترد على هذه المهاترات الصبيانية — خالد محمد المونس???????? (@khaledAlmoanes) July 14, 2019

وطالب نشطاء بالاعتذار الرسمي عمّا تعرضوا له من ”إساءة من قبل القناة والإعلامية السعودية“، حيث طالب المحامي بدر المطيري بالاعتذار من الكويت، قائلًا: ”لا أفهم علاقة الخبر عن قطر، وبالنهاية تتكلم عن الكويت، التزام الكويت الحياد منذ بدء أزمة الخليج أزعج البعض وقناة العربية مو غريب عليها، هذا توجهها من زمان، قناة الفتنة، يلزم على القناة محاسبة المذيعة وتقديم اعتذار للشعب الكويتي“.

#قناه_العربيه#ساره_دندراوي لاافهم شنو علاقه الخبر عن قطر وبالنهايه تتكلم عن الكويت التزام الكويت الحياد من بدء ازمه الخليج ازعج البعض وقناه العربيه مو غريب عليها هذا توجهها من زمان قناه الفتنه

يلزم على القناه محاسبه المذيعه وتقديم اعتذار للشعب الكويتي pic.twitter.com/2d1ggvg2kj — المحامي بدر المطيري (@Lawyer_bader) July 14, 2019

رد السعوديين

من جهتهم، جاءت مواقف السعوديين في المجمل مؤيدة لدندراوي وموقفها، وكتب الإعلام السعودي البارز ورئيس مجلس تحرير قناة العربية عبدالرحمن الراشد: ”شكرًا للزميلة #سارة_الدندراوي كشفت لنا حجم النفاق هناك“.

وعلق عضو مجلس الشورى السعودي عيسى الغيث: ”شاهدت المقطع، ووجدتها قالت: (”أصحابهم“ في الكويت) ولم تعمم، وجميعنا نعرف بأنها لا تعني الأشقاء وإنما ”الإخونجية والمرتزقة“ ”.

وقالت الكاتبة السعودية سعاد الشمري: ” # اخوان_الكويت أصحاب وأدوات # تنظيم_الحمدين_الارهابي في # الكويت المحتجين على الترفيه في السعودية ننتظر تعليقكم على انخفاض سعر الخمور في # قطر حتى الآن لم نجد تعليقًا واحدًا .. وطلبها بسيط جدًا .. ولا الأطة أكلت لسانكم وترى ما زلنا نتساءل # منو_الكفيل # سارة_دندراوي_تمثلني”.

#اخوان_الكويت اصحاب وادوات #تنظيم_الحمدين_الارهابي في #الكويت المحتجين على الترفيه في السعوديه ننتظر تعليقكم على انخفاض سعر الخمور في #قطر ❗️

حتى الان لم نجد تعليقا واحدا ..

وطلبها بسيط جدا .. ولا الأطه اكلت لسانكم????

وترى لا زلنا نتسائل #منو_الكفيل ⁉️#سارة_دندراوي_تمثلني https://t.co/jfNqOe7eZz — سعاد الشمري (@SouadALshammary) July 14, 2019

وتنشط جماعة الإخوان المسلمين المصنفة في السعودية والإمارات منظمة ”إرهابية“، في الكويت بشكل علني، وينحاز أعضاؤها علانية لدولة قطر، وهو ما يثير حفيظة المعلقين السعوديين.