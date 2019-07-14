الاتحاد الأوروبي يفتتح ثالث مقراته الخليجية في الكويت‎

المصدر: ا ف ب

افتتحت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في الكويت، الأحد، مقرًا لبعثة الاتحاد الأوروبي، هو الثالث في منطقة الخليج، في خطوة تأتي في ظل توترات إقليمية بين واشنطن وطهران.

وقالت موغيريني في حفل الافتتاح، ”هذه رسالة للمنطقة كلّها بأن الاتحاد الأوروبي يعزّز تواجده وانخراطه في الشرق الأوسط“. وأضافت أن ”ما يجري في الخليج يهمّ أوروبا، وما يجري في أوروبا يهمّ الخليج“.

وذكرت أنّ هذا ثالث مقرات الاتحاد الأوروبي في الخليج بعد مقري الرياض وأبوظبي.

وتابعت، ”في مرحلة من التوترات الإقليمية والعالمية، تمثّل الكويت صوتًا للحكمة وقوة للسلام، وهو ما يجعلنا شركاء“.

وجاء افتتاح المقر في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة؛ بسبب الخلاف المتفاقم بين واشنطن وطهران. وتبادل البلدين التهديدات؛ بعد إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية الشهر الماضي، وهجمات ضد ناقلات نفط قرب مضيق هرمز، في أيار/مايو وحزيران/يونيو.

واتّهمت الولايات المتحدة طهران بالوقوف خلف هذه الهجمات، وهذا ما نفته إيران.

وتتّهم السعودية والإمارات والبحرين الجمهورية الإسلامية بالعمل على زعزعة الاستقرار في الخليج. في المقابل، تقيم إيران علاقات جيدة مع الدول الخليجية الأخرى، الكويت وقطر وسلطنة عمان.