مسؤول إماراتي يؤكد سحب قوات من اليمن لأسباب ”استراتيجية وتكتيكية“

أعلن مسؤول إماراتي كبير، يوم الإثنين، أنّ الإمارات العربية المتحدة تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن، ضمن خطة ”إعادة انتشار“ لأسباب ”استراتيجية وتكتيكية“.

وأوضح المسؤول أن أبوظبي تعمل على الانتقال من ”استراتيجية عسكرية“ إلى خطة تقوم على تحقيق ”السلام أوّلًا“.

وقال المسؤول، في حديث لصحافيين في دبي مفضّلًا عدم الكشف عن هويته إن ”هناك انخفاضًا في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (غرب) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى“، مضيفًا ”الأمر يتعلّق بالانتقال من (…) استراتيجية القوة العسكرية أولًا إلى استراتيجية السلام أولًا“. ‎

وقال مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إنّ الإمارات ”أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة تمامًا، وسلّمته قبل أيام لقوات يمنية، وسحبت جزءًا من أسلحتها الثقيلة“.

وتابع ”لكنها (القوات الإماراتية) لا تزال (…) تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمنية ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية“.