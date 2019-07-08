ماذا وراء زيارة وزير خارجية الإمارات إلى الهند؟

ربطت وسائل إعلام هندية بين زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للهند، وما وصفته بالوضع الناشئ عن العقوبات الأمريكية المفروضة على استيراد النفط من إيران.

وسائل الإعلام الهندية كانت بذلك تشير إلى تحركات تحدثت عنها تقارير سابقة لكل من السعودية والإمارات في إطار جهودها لطمأنة الدول التي كانت معتمدة على النفط الإيراني، بإمدادات بديلة بعد توقف الصادرات الإيرانية.

ووصل الشيخ عبدالله إلى الهند، الأحد، وتستمر زيارته 3 أيام، حيث يشارك اليوم في طاولة عمل مستديرة مع المسؤولين الهنود.

قناة ”إن دي تي في“ الهندية، قالت إن زيارة الشيخ عبد الله تأتي في وقت تتصدر فيه قضية أمن الطاقة جدول أعمال الهند بسبب العقوبات على إيران، مضيفة أن العلاقات بين الهند والإمارات تشهد نموًا متسارعًا في الفترة الماضية.

وأوضحت أن الإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند ورابع أكبر مورد للطاقة إلى الهند، كما أنها موطن للجالية الهندية الأكبر في منطقة الخليج، حيث يبلغ قوامها 3.3 مليون نسمة.