بعد رفضها في 2007.. جمعية للمثليين تطلب الترخيص مجددًا في الكويت

كشف ممثل جمعية للمثليين في الكويت، عن عزم جمعيته تقديم طلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الشهر المقبل، لإشهار وترخيص الجمعية تحت عنوان ”الحرية“.

وقال ممثل الجمعية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إن ”نقاشًا طويلاً دار بين الأعضاء المؤسسين وعددهم 30، أفضى إلى قرارنا التقدم بطلب خلال الشهر المقبل إلى وزارة الشؤون لترخيص الجمعية“.

وأضاف الممثل أن ”الهدف من إشهار الجمعية والأساس الذي تقوم عليه، هو نشر الوعي والثقافة للمجتمع وللمثليين“، موضحًا أن ”الانضمام للجمعية سيكون متاحًا للمثليين وغير المثليين، شرط أن يكون للعضو دور فعال بالتوعية ومساعدة المثليين الذين يتعرضون للتحرش والاضطهاد“.

وبين ممثل الجمعية أنهم ”تقدموا بطلب إشهار وترخيص في 2007 وقوبل بالرفض، لكن هذه المرة ستكون الركائز في طلب الإشهار من منطلقات عالمية مبنية على حقوق الإنسان والحقوق المدنية والاقتصادية للمثليين“، على حد قوله.

ويحظر القانون الكويتي المثلية الجنسية والتشبه بالجنس الآخر ويفرض عقوبات على المدانين بهذا الفعل، فضلاً عن نظرة المجتمع التي ترفض هذا الشيء، ما قد يثير ردود فعل كبيرة تجاه السماح بإشهار مثل هذا النوع من الجمعيات.